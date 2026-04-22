بسبب فجوة الـ10 درجات.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس ليلا لتجنب نزلات البرد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استقرار الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم، مع رصد ظاهرة "التفاوت الكبير" في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، والتي تتجاوز الـ 10 درجات مئوية.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة للأطفال وكبار السن.

حالة الطقس اليوم: ٢٧ درجة نهارا

وتشهد القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات طقساً حاراً نهاراً، حيث تسجل العظمى في القاهرة ٢٧ درجة مئوية. ومع غياب أشعة الشمس، تتبدل الأجواء لتصبح مائلة للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مما يخلق حالة من التباين الحراري تتطلب الحذر في اختيار نوعية الملابس.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا.

الظواهر الجوية

شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا): قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 32 كم/س): على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على النحو التالي:

الطقس في القاهرة:

العظمى 27 درجة، الصغرى 17 درجة

الطقس في الإسكندرية:

العظمى 25 درجة، الصغرى 15 درجة

الطقس في مطروح:

العظمى 23 درجة، الصغرى 15 درجة

الطقس في سوهاج:

العظمى 31 درجة، الصغرى 16 درجة

الطقس في قنا:

العظمى 33 درجة، الصغرى 19 درجة

الطقس في أسوان:

العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.