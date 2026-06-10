سعر الريال السعودي اليوم 10 يونيو 2026 في البنوك المصرية

واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري جذب اهتمام المتعاملين في سوق الصرف المصرية خلال تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2026، بالتزامن مع زيادة معدلات البحث عن أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، خاصة مع ارتباط الريال السعودي بحركة السفر والعمرة والحج والتحويلات المالية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وشهد سعر الريال السعودي تحركات طفيفة نحو الارتفاع داخل عدد من البنوك والمكاتب المصرفية، بينما حافظت الأسعار على مستويات متقاربة بين مختلف المؤسسات المصرفية، في ظل المتابعة المستمرة من العملاء الراغبين في شراء أو بيع العملة السعودية.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري مستوى 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2026.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا مهمًا لحركة التداول داخل القطاع المصرفي، حيث تعتمد عليه العديد من الجهات والمؤسسات المالية في متابعة اتجاهات سوق العملات.

أسعار الريال السعودي في البنوك الحكومية

شهدت البنوك الحكومية مستويات متقاربة لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر 13.75 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

كما سجل بنك مصر السعر نفسه عند 13.75 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، بما يعكس حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف داخل أكبر البنوك الحكومية.

وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الريال السعودي 13.74 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، بينما سجل بنك فيصل 13.75 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

استقرت أسعار الريال السعودي داخل عدد من البنوك الخاصة عند مستويات متقاربة، حيث سجل بنك الإسكندرية 13.73 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الريال السعودي 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجله المصرف العربي عند 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

كما سجل البنك المصري الخليجي سعر 13.77 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.75 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست ضمن الأعلى شراءً

جاء مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن البنوك التي سجلت أعلى أسعار الشراء، حيث بلغ سعر الريال السعودي 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

كما سجل بنك نكست السعر نفسه عند 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع، وهو ما يعكس المنافسة بين البنوك في جذب العملاء الراغبين في بيع العملة السعودية.

وسجل بنك إتش إس بي سي أيضًا 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي يسجل أعلى سعر للبيع

سجل البنك العربي الأفريقي سعر 13.67 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع، ليكون أعلى سعر بيع مسجل بين البنوك المذكورة خلال تعاملات اليوم.

وتعكس هذه الفروق المحدودة بين أسعار الشراء والبيع طبيعة حركة التداول اليومية في سوق الصرف، والتي تتأثر بمعدلات العرض والطلب داخل كل بنك.

أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026

البنك المركزي المصري: 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.75 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

بنك نكست: 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

بنك إتش إس بي سي: 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

المصرف العربي: 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 13.80 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 13.77 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 13.74 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

بنك فيصل: 13.75 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 13.67 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.

متابعة أسعار الريال السعودي لحظة بلحظة

يواصل سعر الريال السعودي استقطاب اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية أو إجراء التحويلات المالية، فضلًا عن المتابعين لحركة سوق العملات في مصر.

وتظل أسعار العملات العربية والأجنبية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تشهد متابعة يومية، نظرًا لتأثيرها المباشر على العديد من المعاملات المالية والتجارية داخل السوق المحلية.