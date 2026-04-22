تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحا.. وإرشادات هامة لقائدي المركبات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح الغد، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.

أوضح بيان الأرصاد أن الشبورة ستتركز بشكل أساسي على الطرق التالية:

الطرق الزراعية والسريعة الرابطة بين المحافظات.

الطرق القريبة من المسطحات المائية والترع.

المداخل والمخارج المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة.

نصائح السلامة وقواعد القيادة الآمنة:

ناشدت الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد قائدي المركبات بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالتعليمات التالية لتجنب الحوادث:

ويفضل القيادة بسرعة أقل من المعتاد لضمان القدرة على التوقف المفاجئ.

استخدام أنوار الشبورة الأمامية والخلفية وعدم استخدام الضوء العالي الذي يعكس الرؤية.

ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك تفوق المسافات المعتادة.

فتح النوافذ قليلاً لمنع تكثف البخار داخل السيارة وتراكمه على الزجاج.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه الآخرين بوجودك في حال انعدام الرؤية.

وتؤكد الجهات المعنية على ضرورة تأجيل السفر في حالات الشبورة الكثيفة، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.