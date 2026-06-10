بمواصفات لم يسبق لها مثيل.. أحدث هواتف أوبو في الأسواق

يبدو أن هاتف أوبو الذكي الجديد يقترب من الإطلاق في الصين. فقد ظهر جهاز يحمل رقم الطراز PYD110 على منصة شهادات TENAA، كاشفًا عن العديد من المواصفات الرئيسية قبل إطلاقه الرسمي. ورغم أن أوبو لم تؤكد الاسم التسويقي بعد، يعتقد مدونو التقنية الصينيون أن الهاتف قد يُطلق باسم أوبو K15، لينضم إلى أوبو K15 برو وأوبو K15 برو بلس ، اللذين تم الإعلان عنهما رسميًا في أبريل في الصين.

مواصفات هاتف أوبو K15



تشير بيانات هيئة TENAA إلى أن هاتف Oppo K15 المزعوم قد يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1256 × 2760 بكسل. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم الشاشة ماسح بصمة مدمجًا وخاصية فتح القفل بالوجه. يبلغ حجم الجهاز 158.3 × 75.13 × 8.27 ملم ويزن 205 جرامات.

أما عن قدرة الشحن و سعة البطارية فهي تبلغ 7755 مللي أمبير/ساعة، مما يشير إلى أن السعة الفعلية قد تصل إلى حوالي 8000 مللي أمبير/ساعة عند الإعلان الرسمي. ولا تتوفر معلومات حول إمكانيات الشحن السريع لهذا الجهاز.

مواصفات هاتف أوبو K15





يأتي الهاتف الذكي بمعالج ثماني النواة بتردد 2.5 جيجاهرتز. ورغم أن اسم المعالج لم يُكشف عنه بعد، فمن المتوقع أن يُطرح الجهاز بإصدارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 8 جيجابايت و12 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارين للتخزين: 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

بالنسبة للتصوير، تشير المعلومات إلى وجود كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن تكون بدقة 50 ميجابكسل. تشمل الميزات الأخرى وجود تقنية بلوتوث، ومنفذ USB-C. تشير صور هاتف K15، المتوفرة في قاعدة بيانات TENAA، إلى أنه قد لا يحتوي على مروحة تبريد داخلية مثل طرازات K15 Pro.