قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يتراجع 265 جنيهًا و24 يهبط بأكثر من 300 جنيه.. أسعار الذهب الآن
مدبولي: عائد صفقة محطة جبل الزيت البالغة 420 مليون دولار سيوجه إلى المالية لخفض الدين
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مونديال 2026.. قائمة منتخب غانا والقيمة التسويقية للاعبين
صفر دولار.. مدبولي: سداد كافة مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية
الرابط والخطوات.. طريقة الاستعلام وسداد المخالفات المرورية أونلاين 2026
بعد موجة صعود قوية.. أسعار النفط تستقر وسط ترقب تطورات الحرب
رئيس الوزراء: توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين لأول مرة في تاريخ مصر
أساطير بلا مونديال.. نجوم صنعوا المجد وحرمهم القدر من كأس العالم
ريال مدريد يؤمّن دفاعه.. روديجر يواصل رحلته في سانتياجو برنابيو حتى 2027
استعدادات مكثفة.. أبو حمص تتأهب لاستقبال المعزين في الفنان عبد العزيز مخيون بمسقط رأسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات لم يسبق لها مثيل.. أحدث هواتف أوبو في الأسواق

هواتف اوبو
هواتف اوبو
لمياء الياسين

يبدو أن هاتف أوبو الذكي الجديد يقترب من الإطلاق في الصين. فقد ظهر جهاز يحمل رقم الطراز PYD110 على منصة شهادات TENAA، كاشفًا عن العديد من المواصفات الرئيسية قبل إطلاقه الرسمي. ورغم أن أوبو لم تؤكد الاسم التسويقي بعد، يعتقد مدونو التقنية الصينيون أن الهاتف قد يُطلق باسم أوبو K15، لينضم إلى أوبو K15 برو وأوبو K15 برو بلس ، اللذين تم الإعلان عنهما رسميًا في أبريل في الصين.

مواصفات هاتف أوبو K15
 

تشير بيانات هيئة TENAA إلى أن هاتف Oppo K15 المزعوم قد يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1256 × 2760 بكسل. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم الشاشة ماسح بصمة مدمجًا وخاصية فتح القفل بالوجه. يبلغ حجم الجهاز 158.3 × 75.13 × 8.27 ملم ويزن 205 جرامات.
أما عن قدرة الشحن و سعة البطارية فهي تبلغ 7755 مللي أمبير/ساعة، مما يشير إلى أن السعة الفعلية قد تصل إلى حوالي 8000 مللي أمبير/ساعة عند الإعلان الرسمي. ولا تتوفر معلومات حول إمكانيات الشحن السريع لهذا الجهاز.

مواصفات هاتف أوبو K15
 


يأتي الهاتف الذكي بمعالج ثماني النواة بتردد 2.5 جيجاهرتز. ورغم أن اسم المعالج لم يُكشف عنه بعد، فمن المتوقع أن يُطرح الجهاز بإصدارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 8 جيجابايت و12 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارين للتخزين: 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

بالنسبة للتصوير، تشير المعلومات إلى وجود كاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن تكون بدقة 50 ميجابكسل. تشمل الميزات الأخرى وجود تقنية بلوتوث، ومنفذ USB-C. تشير صور هاتف K15، المتوفرة في قاعدة بيانات TENAA، إلى أنه قد لا يحتوي على مروحة تبريد داخلية مثل طرازات K15 Pro.

أوبو K15 أوبو K15 برو هاتف Oppo K15 شاشة AMOLED كاميرا خلفية ذاكرة الوصول العشوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

صلاح محسن

«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار: الأهلي يرفض الكارت الذهبي محليًا ويتمسك به قاريًا

ترشيحاتنا

ارتفاع قياسي لأسعار الديزل يضغط على المزارعين الأمريكيين مع استمرار تداعيات الحرب الإيرانية

ارتفاع قياسي لأسعار الديزل يضغط على المزارعين الأمريكيين

الجيش الإسرائيلي ينسف منازل في الغندورية ويشن غارات على حومين الفوقا والغسانية وديرقانون النهر بجنوب لبنان

جيش الاحتلال ينسف منازل في الغندورية ويشن غارات على جنوب لبنان

بنيامين نتنياهو

حزب الليكود: نتنياهو يترشح للانتخابات القادمة وسيفوز

بالصور

وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف سبب المرض والأعراض تشبه نزلة البرد

بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة
بعد وفاة عبد العزيز مخيون.. أكتشف السبب مرض بدأ بأعراض تشبه نزلة البرد وانتهى بمضاعفات خطيرة

الالتزام بالضوابط الامتحانية.. وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية بفاقوس

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

أكد انتظام الامتحانات.. وكيل أول تعليم الشرقية يتابع لجان الشهادة الإعدادية بأبوكبير

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد