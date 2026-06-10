هل هاتفك منهم.. تحديث أندرويد 17 لن يصل إلى تلك الأجهزة

من المتوقع أن تُصدر جوجل تحديث أندرويد 17 هذا الأسبوع. يُعد هذا التحديث من أهم ترقيات أندرويد حتى الآن، إذ يُقدم تكاملاً أعمق لتقنية Gemini Intelligence في جميع أنحاء النظام، وتحسينات كبيرة في تعدد المهام، وضوابط دقيقة للخصوصية، وواجهة مستخدم مُحسّنة، مما يرتقي بتجربة استخدام أندرويد إلى مستوى جديد. مع ذلك، لن تحصل بعض أجهزة Pixel على هذا التحديث المهم.

وفقًا لسياسة تحديث أجهزة Pixel، فإن هواتف Pixel 6 والإصدارات الأحدث فقط هي المؤهلة لتلقي تحديث Android 17. أما الطرازات الأقدم فلن يتم ترقيتها إلى نظام التشغيل الجديد.

تحديث Android 17

لن يصل تحديث Android 17 إلى أجهزة Google Pixel هذه

بكسل 5

بكسل 5a 5G

بكسل 4

بكسل 4 XL

بكسل 4a

بكسل 4a 5G

بكسل 3

بكسل 3 XL

بكسل 3a

بكسل 3a XL

بكسل 2

بكسل 2 XL

بكسل

بكسل إكس إل

نظام Android 17



إذا كان هاتف Pixel الخاص بك مدرجًا في القائمة، فقد يكون الآن هو أفضل وقت للترقية إلى طراز أحدث.

لا يُعدّ نظام Android 17 مجرد تحديث سنوي، بل ترقية جوهرية تركز بشكل كبير على تقنية Gemini Intelligence. فهو ينقل Gemini من تطبيق مستقل إلى مساعد نظام استباقي قادر على أتمتة المهام عبر التطبيقات، وإنشاء عناصر فورية، وإدارة سير عمل المستخدم بشكل متعمق. كما يتيح للمستخدمين إنشاء أدوات، مثل أهداف التتبع المخصصة أو مؤقتات العد التنازلي، بمساعدة Gemini AI.

أفضل التحسينات

أخيرًا، يتضمن نظام التشغيل الجديد ميزة قفل التطبيقات المدمجة. وفيما يتعلق بالخصوصية، يُقدّم نظام Android 17 أيضًا ميزة مشاركة جهات الاتصال المحدودة، والتي تمنح التطبيقات وصولًا مؤقتًا لمرة واحدة أو وصولًا محدودًا إلى جهات اتصال مُحددة بدلًا من الوصول إلى دفتر الهاتف بالكامل.

علاوة على ذلك، يُتيح Android 17 للمستخدمين إمكانية ضبط إعدادات منفصلة لشبكة Wi-Fi وبيانات الجوال. كما تُوسّع ميزة الفقاعات لتشمل جميع التطبيقات، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات عائمة متعددة دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق في وضع ملء الشاشة.

هناك العديد من التحسينات الرائعة الأخرى لنظام Android 17. يمكنك قراءة المزيد عنها في هذه الصفحة . وأخيرًا، إذا كان جهاز Pixel الخاص بك غير متوافق مع Android 17، فننصحك بشراء طراز أحدث، لأن Android 17 يُعدّ ترقيةً كبيرةً لا يُمكن تجاهلها.