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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"Bloomberg" تفجر مفاجأة وتستعرض تلميحات أبل السرية حول هاتفها القابل للطي

أبل
أبل
احمد الشريف

فجرت وكالة "بلومبرج" (Bloomberg) الإخبارية العالمية مفاجأة تقنية من العيار الثقيل بخصوص الاستراتيجية التصنيعية السرية لشركة أبل الأمريكية.

وأكد التقرير الاستخباراتي المنشور اليوم لعام 2026، أن النسخة التجريبية الأولى لنظام التشغيل المحدث "iOS 27" التي أطلقت غداة مؤتمر المطورين، جاءت محملة بأكواد برمجية خفية وتلميحات بنائية حاسمة تؤكد قرب الطرح التجاري لأول هاتف آيفون قابل للطي (Foldable iPhone)، والمخطط لإطلاقه تحت اسم "iPhone Ultra" المرن.

تفكيك الشفرات البرمجية المسؤولة عن تحولات الشاشة المزدوجة

تستهدف البنية العميقة لأكواد نظام "iOS 27" تهيئة التطبيقات الأساسية للعمل على منصات عتادية ذات أبعاد متغيرة ومتحركة؛ وكشف مهندسو البرمجيات لعام 2026 عن وجود أوامر برمجية مستحدثة داخل النظام مسؤولة عن أتمتة نقل المحتوى البصري بسلاسة فائقة عند فتح وغلق الشاشات، وهو تكتيك هندسي سري تعتمده أبل لضمان استقرار العرض السينمائي واختفاء تجعيد المنتصف بنسبة كفاءة تشغيلية تبلغ 100%.

واجهات مخصصة لهاتف "iPhone Ultra" المرن تضمن تكاملاً عتادياً

تمنح البرمجيات المكتشفة في تحديث أبل الجديد دليلاً قاطعاً على هندسة مفصلة ميكانيكية خارقة ومزدوجة المهام؛ ورصد محللو الهاردوير وجود واجهات مستخدم افتراضية ومخفية (Split-Screen UI) تدعم تقسيم الشاشة العملاقة إلى قطاعات مستقلة لإدارة المهام المتعددة، بالتكامل مع خوارزميات عصبية مدمجة بحزمة "Apple Intelligence" لتوزيع العمليات الحسابية بكفاءة تحمي الخلايا الكيميائية للبطارية من الإجهاد الحراري اللحظي.

انفراجة تسويقية كبرى تترقبها أسواق المحمول الرائدة في مصر

تفتح هذه التسريبات الاستباقية آفاقاً عملية وتسويقية واسعة النطاق يترقبها مراجعو الهواتف ومحلات المحمول في مصر والعالم العربي لعام 2026؛ ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن تضمين أبل لتلميحات الآيفون المرن داخل نظام "iOS 27" يعكس نضج مراحل الإنتاج التجريبي، مما ينعش حركة الشراء استباقياً، ويضع المستخدم المصري في حالة ترقب لامتلاك جهاز ثوري يجمع بين فخامة الآيفون وعملية الحواسب اللوحية.

يبرهن الانفراد التحليلي لوكالة بلومبرغ على أن شركة أبل لعام 2026 قد بدأت رسمياً العد التنازلي لكسر قوالب التصميم التقليدية والمنافسة بقوة في قطاع الشاشات المرنة؛ ومع بدء المطورين في فحص بقية الأكواد.

يستعد الفضاء الرقمي لاستقبال معايير حوسبية فريدة تثبت من خلالها أبل أن الابتكار البرمي والعتادي المستدام هو الحصن الدفاعي الأول لحسم صدارة الهواتف النخبوية عالمياً.

أبل iOS 27 Foldable iPhone

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