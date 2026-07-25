حسام الغمري: محاولات استهداف مصر مستمرة.. والإخوان تسعى لتشويه دور القاهرة

قال الإعلامي حسام الغمري إن الدولة المصرية لا تزال تواجه محاولات تستهدف إرباك المشهد الداخلي ونشر الفوضى، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن مخطط أوسع لإضعاف تماسك الدولة والتأثير على وعي المواطنين.

سقوط جماعة الإخوان

وأوضح الغمري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، أن ذكرى سقوط جماعة الإخوان تمثل للمصريين، بحسب تعبيره، مناسبة كشفت حقيقة الجماعة ومواقفها، لافتًا إلى أن خطابها الحالي يتقاطع مع روايات تتبناها أطراف معادية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك، توافق بين تحركات الجماعة وبعض المواقف الإسرائيلية، موضحًا أن الاتهامات التي توجهها لجان الإخوان إلى مصر بشأن الأوضاع في قطاع غزة تأتي في وقت تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والتحكم في حركة العبور والمساعدات.

تغيير صورة الأطراف الفاعلة

وأضاف الغمري أن هذه الحملات تستهدف، إعادة تشكيل وعي الرأي العام من خلال تغيير صورة الأطراف الفاعلة في الأزمة، ومحاولة نقل المسؤولية بعيدًا عن الاحتلال الإسرائيلي، وإلقائها على مصر رغم دورها السياسي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية استمرار التوعية بمخاطر الشائعات والحملات المضللة، مؤكدًا أن الحفاظ على الوعي المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة محاولات التأثير على الدولة المصرية ومواقفها.