"أبل" تطلق ميزة ثورية تمنح الآباء تحكماً كاملاً عن بُعد في استخدام الأطفال لهواتف "الآيفون"

أطلقت شركة أبل الأمريكية حزمة برمجية متطورة غير مسبوقة تضع حداً لمخاوف الأسر بشأن إدمان الهواتف الذكية وتصفح المحتوى غير الآمن لعام 2026.

وأكد تقرير نشره موقع "تك كرانتش" (TechCrunch) التقني العالمي، أن أبل أدرجت ضمن نظام تشغيلها الأحدث "iOS 20" أدوات رقابة أبوية (Parental Controls) معززة بالذكاء الاصطناعي، تُمكن أولياء الأمور رسمياً وللمرة الأولى من إدارة وتتبع هواتف أبنائهم عن بُعد وبشكل كامل، مع فرض قيود صارمة على التطبيقات والمواقع اللحظية.

تفعيل الرقابة اللحظية عن بُعد عبر خوارزميات عصبية مستقلة

تستهدف الترقية الهندسية الجديدة تمكين الآباء من إدارة وقت الشاشة (Screen Time) بدقة تامة دون الحاجة للإمساك بهاتف الطفل يدوياً؛ وتمنح لوحة التحكم المحدثة لعام 2026 أولياء الأمور القدرة الفورية على إرسال أوامر برمجية مشفرة من هواتفهم الشخصية لإغلاق تطبيقات محددة (مثل ألعاب الفيديو أو منصات التواصل) فوراً، أو الموافقة على طلبات تمديد الوقت بنسبة استجابة وحصانة رقمية تبلغ 100% عبر السحابة المشفرة للشركة.

أتمتة فحص المحتوى البصري لحماية الأطفال من المشاهد الصادمة

تمنح أبل منظومة الأمان الأسري ميزات استباقية خارقة تعتمد على المعالجة المحلية داخل عتاد شريحة الآيفون.

وحرص مبرمجو كوبيرتينو على دمج تقنيات قادرة على أتمتة مسح وفحص الصور والفيديوهات الواردة أو الصادرة عبر تطبيقات المراسلة (مثل iMessage وواتساب)، حيث تقوم خوارزميات "Apple Intelligence" بتمويه طمس الصور الحساسة أو الصادمة كيميائياً وفنياً قبل أن يراها الطفل، مع توجيه إشعار تحذيري فوري لولي الأمر مبرمج لحماية السلامة النفسية للصغار.

حظر المشتريات العشوائية وحماية الحسابات البنكية للأسر

تتكامل أدوات الحماية الرقمية مع إقرار آليات ممتدة لمنع النزيف المالي الناتج عن عمليات الشراء العشوائية داخل الألعاب (In-App Purchases)؛ وتمنع البرمجيات الجديدة الأطفال من تنزيل أي تطبيق أو شراء ميزات عتادية إضافية إلا بعد ظهور نافذة تفاعلية منبثقة على هاتف الأب أو الأم تطلب إذناً صريحاً ببصمة الوجه (Face ID)، مما يحمي الأرصدة البنكية العائلية ويقضي تماماً على أزمات الفواتير الضخمة المفاجئة التي طالما أرقت الأسر.

ارتياح تسويقي واسع النطاق يترقبه أولياء الأمور بمصر

تفتح هذه الطفرة البرمجية الواسعة آفاقاً استهلاكية وتسويقية ممتازة تترقبها العائلات ومراجعو الهاردوير في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن دمج الرقابة الأبوية الذكية والمجانية بالكامل داخل نظام "iOS 20" يمثل انفراجة قوية للأمهات والآباء بمصر، حيث يوفر بدلاً أمنياً موثوقاً يغنيهم عن شراء اشتراكات سنوية مكلفة في تطبيقات الطرف الثالث، ويضمن بيئة تعليمية وترفيهية آمنة للطلاب والشباب الناشئين.

يبرهن الكشف الرسمي عن ميزات التحكم الأسري لشركة أبل على أن ريادة قطاع الأنظمة الذكية لعام 2026 لم تعد تقتصر على معارك الأداء، بل باتت ترتبط كلياً بمسؤولية حماية الأجيال الناشئة؛ ومع بدء اختبار المطورين لهذه الأدوات الاستباقية، يستعد الفضاء الافتراضي لاستقبال معايير حوسبية فريدة تؤكد أن الابتكار البرمجي والعتادي المستدام هو الحصن الدفاعي الأول لصيانة أمن واستقرار المجتمعات الرقمية المعاصرة.