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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تطلق النسخة التجريبية الأولى لنظام "iOS 20" وتفجر 5 مفاجآت برمجية للمطورين

أبل
أبل
احمد الشريف

أطلقت شركة أبل الأمريكية رسمياً الإصدار التجريبي الأول للمطورين (Developer Beta 1) لنظام تشغيلها الأحدث لعام 2026 "iOS 20"، وذلك فور انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي "WWDC 2026".

وسلط تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التكنولوجي الضوء على حزمة التحديثات الفورية، مستعرضاً أبرز 5 قفزات برمجية وهيكلية تمنح هواتف الآيفون المتوافقة قدرات تشغيلية فائقة تعتمد كلياً على معايير معالجة الحوسبة العصبية المستقلة.

أولاً: إعادة هندسة الواجهة ومستويات مرونة غير مسبوقة للشاشة

تستهدف أبل من خلال نظام "iOS 20" كسر قوالب الواجهات التقليدية الجامدة التي استمرت لسنوات طويلة.

وتمنح الترقية البرمجية الجديدة المستخدمين الحرية الكاملة بنسبة 100% لإعادة ترتيب الأيقونات والودجات (Widgets) على الشاشة الرئيسية وترك مساحات فارغة بينها لتتناسب مع خلفيات الهاتف، تزامناً مع إتاحة خيار تلوين الأيقونات بظلال داكنة موحدة (Tinting) لتوفير الراحة البصرية وتأمين طاقة البطارية الكيميائية أثناء التصفح الليلي.

ثانياً: ثورة "مركز التحكم" ودمج شامل لأدوات الطرف الثالث

تمنح المعمارية البرمجية المحدثة "مركز التحكم" (Control Center) طاقة تفاعلية ممتازة وغير مسبوقة.

وحرص مبرمجو كوبيرتينو على إعادة هندسة المركز ليضم مجموعات متعددة من الصفحات القابلة للتمرير السلس، مع تزويده بمعايير تتيح لمطوري تطبيقات الطرف الثالث (مثل أدوات تشغيل السيارات أو برامج الذكاء الاصطناعي الخارجية) دمج أزرار اختصاراتهم اللحظية داخل القائمة المنسدلة مباشرة وبمرونة تامة.

ثالثاً: تخصيص أزرار شاشة القفل واستبدال الكاميرا والكشاف

تنهي التعديلات العتادية الجديدة القيود التاريخية المفروضة على شاشة القفل (Lock Screen) لهواتف الآيفون الرائدة.

وتتيح أبل للمرة الأولى إمكانية حذف أو استبدال أيقونتي "الكشاف" و"الكاميرا" التقليديتين بوضع أي اختصارات برمجية أخرى يفضلها المستخدم، مثل تفعيل زر تسجيل الصوت الفوري بالذكاء الاصطناعي، أو ربط الأزرار الميكانيكية بـ "زر الأكشن" (Action Button) لتشغيل تطبيقات العمل الحر والمراسلة اللحظية.

رابعاً: تطبيق "الصور" المحدث كلياً وأتمتة الفرز عبر خوارزميات عصبية

يخضع تطبيق الصور (Photos) لأكبر عملية إعادة تصميم شاملة في تاريخ النظام البرمجي لشركة أبل.

وتتخلى الواجهة الجديدة عن التبويبات السفلى القديمة لتدمج المكتبة بأكملها في عرض موحد وذكي يعتمد على الأتمتة العصبية، حيث تتولى خوارزميات "Apple Intelligence" المحلية فرز وتصنيف اللقطات والرحلات تلقائياً في مجموعات مميزة (Collections)، وتصفية لقطات الشاشة المتكررة لمنع نزيف مساحة التخزين الداخلية.

خامساً: ميزة قفل وإخفاء التطبيقات الحساسة لحماية الخصوصية

تتكامل المنظومة الدفاعية لنظام "iOS 20" مع توفير مستويات أمان استباقية صارمة لحماية بيانات المستخدمين الشخصية والمالية.

وتسمح الميزة الخامسة بقفل أي تطبيق فردي باستخدام بصمة الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع، مع إمكانية "إخفاء" التطبيق كلياً داخل مجلد مشفر ومخفي لا تظهر إشعاراته اللحظية أو بياناته البرمجية في قوائم البحث العامة، مما يضمن حصانة الخصوصية المطلقة ضد المتطفلين.

يبرهن التدشين الفوري للإصدار التجريبي الأول لنظام "iOS 20" على أن رهان أبل لعام 2026 يرتكز على منح المستخدم سيطرة كاملة على عتاده وهاتفه الذكي؛ ومع بدء المطورين في اختبار هذه الحزمة المعقدة، يتوقع محللو قطاع التكنولوجيا أن تنجح أبل في إرساء معايير حوسبية فريدة تؤكد أن الابتكار البرمي المستدام والتكامل العتادي الموثوق هما الأساس المتين لقيادة أسواق الهواتف النخبوية عالمياً.

أبل iOS 20 WWDC 2026

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