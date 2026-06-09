أخبار التكنولوجيا | أبل تنهي فوضى استخدام طفلك للهاتف.. وواتساب يتوقف ببعض هواتف أيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أبل تنهي فوضى الآيفون.. ميزة جديدة ستغير طريقة استخدام طفلك للهاتف

كشفت آبل في مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2026 ، عن مجموعة من الأدوات المصممة لتمكين الآباء من التحكم في كيفية استخدام أطفالهم لأجهزة آيفون , تشمل هذه الأدوات ميزات تتيح للآباء تحديد من يمكن للطفل التحدث إليه، والتطبيقات التي يمكنه استخدامها، وما إذا كان بإمكانه زيارة مواقع ويب محددة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أدوات أخرى لحظر الرسائل النصية غير اللائقة، وإدارة جداول استخدام الشاشة، والعثور على اقتراحات تطبيقات مناسبة لأعمار الأطفال، وغير ذلك الكثير.

نهاية الدعم قادمة.. واتساب يتوقف ببعض هواتف ايفون في هذا الموعد

أعلنت واتساب عن تغيير هام لمستخدمي أجهزة آيفون، سيؤثر على طريقة استخدام التطبيق مستقبلاً ابتداءً من 30 نوفمبر 2026، سيقتصر عمل واتساب على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.5 أو أحدث و سيشمل هذا التحديث جميع مستخدمي أجهزة آيفون التي تعمل بإصدار iOS أقدم من 15.5، بما في ذلك مستخدمي واتساب للأعمال.

أطلقت لينوفو جهاز كمبيوتر مكتبي جديد هو جهاز Bellator Feng 7000X والذي يجمع بين معالجات Intel وAMD وبطاقات رسومات Nvidia وهو مُصمّم ليكون خيارًا سهلًا ومناسبًا للتحديث لمستخدمي الكمبيوتر الذين يبحثون عن إعداد ألعاب قياسي بدقة 1080p أو 1440p.

يتوفر الجهاز بثلاثة تكوينات رئيسية فهو يجمع الطراز الأساسي بين معالج Intel Core 5 205H وبطاقة رسومات Nvidia RTX 3050 بسعر 812 دولارًا أمريكيًا

أما الطراز الأعلى بسعر 1034 دولارًا أمريكيًا فهو مزوّد ​​ببطاقة رسومات RTX 5060 Ti، والتي يمكن تهيئتها إما بمعالج Intel Core 5 205H أو معالج AMD Ryzen 5 5600G. وتأتي كافة تلك الأجهزة من لينوفو بذاكرة DDR4 سعة 16 جيجابايت وقرص تخزين SSD من نوع PCIe بسعة 512 جيجابايت.

كأنك محترف صيانة .. إزاي تشتري لاب توب مستعمل وتضمن إنه هيعيش معاك؟

أصبح شراء كمبيوتر محمول أو لاب توب مرهق ماليا وذلك بالنسبة لفئة كبيرة ، خاصة الطبقة الوسطى وشريحة من الطلبة، التي تحتاج إلى حاسوب محمول لإتمام مهامها اليومية

فسواء في العمل أو الدراسة، يلجأ البعض لشراء كمبيوتر مستعمل وهي تجربة قد تكون محفوفة بالمخاطر ولها نتائج غير مضمونة فإذا كان الجهاز به عيب خطير، يصعب إصلاحه أو مكلف ماديا إليك أهم النصائح قبل الإقدام على خطوة شراء لاب توب مستعمل.