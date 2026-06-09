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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كأنك محترف صيانة .. إزاي تشتري لاب توب مستعمل وتضمن إنه هيعيش معاك؟

شراء كمبيوتر محمول أو لاب توب
شراء كمبيوتر محمول أو لاب توب
لمياء الياسين

أصبح شراء كمبيوتر محمول أو لاب توب مرهق ماليا وذلك بالنسبة لفئة كبيرة ، خاصة الطبقة الوسطى وشريحة من الطلبة، التي تحتاج إلى حاسوب محمول لإتمام مهامها اليومية

 فسواء في العمل أو الدراسة، يلجأ البعض لشراء كمبيوتر مستعمل وهي تجربة قد تكون محفوفة بالمخاطر ولها نتائج غير مضمونة فإذا  كان الجهاز به عيب خطير، يصعب إصلاحه أو مكلف ماديا إليك أهم النصائح قبل الإقدام على خطوة شراء لاب توب مستعمل.

حجم مناسب

اختار الحجم المناسب لأسلوب حياتك اليومية، فإذا كنت تتنقل كثيرا في مهام عملك عليك بـشراء كمبيوتر أصغر حجما، على الرغم من أن الوزن الذي يقل عن 4 أرطال مع شاشة تتراوح بين 13 إلى 14 بوصة هو الأفضل في سهولة التنقل والحركة بحرية، لكن الشاشة الأكبر حجما تكون أفضل.

سلامة أنظمة الصوت

قبل شراء حاسوب محمول مستعمل ، تحقق دائمًا من سلامة كافة أنظمة الصوت مثل مكبرات الصوت غير اليدوية أو بعض سماعات الرأس ، وذلك مع تجريب التنوع والتغيير في الصوت بين المنخفض والعالي ، وكذلك جودة مقاطع الفيديو عالية الدقة.

 الاتصال بالإنترنت

يعد جزء أساسي جدا في أي جهاز، لاب توب فبدون إنترنت جيد بلا معنى، التحقق من الأسلاك والفتحات، لأنه في بعض الأحيان قد تكون هناك مشكلة في اتصال wifi أو الاتصال اللاسلكي.

 لوحات المفاتيح

عليك التحقق بدقة من جميع المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح قابلة للاستخدام وتعمل بسهولة وكفاءة، جرب كل وظائف لوحة المفاتيح

منافذ الجهاز

تحقق من كفاءة عمل كافة منافذ الجهاز أو ما يسمى بالـ ports من منفذ سماعة الرأس إلى منفذ الطابعة ، تحقق من كل منفذ مع وضع الماوس ، USB ، بطاقة SD ، الشاحن ، الطابعة.

الحرارة العالية

تعدمن أكبر المشكلات الموجودة  في الكمبيوتر المحمول المستخدم هي ارتفاع الحرارة  وصوت مروحة التبريد العالي مع سهولة الوصول لدرجات حرارة عالية أثناء الاستخدام، وبالتالي استخدم جهاز كمبيوتر محمول لمدة 4 إلى 5 ساعات أو قم بتشغيل العديد من الوظائف ، صوت ، فيديو ، إنترنت في نفس الوقت.

سلامة  الشاشة

عليك التأكد من سلامة الشاشة وأنها خالية من المشكلات، يمكن أن يؤدي الإعتام الجزئي أو الخدوش أو التشققات إلى حدوث مشكلات أكبر في المستقبل.

كاميرا الويب

عليك التحقق من عمل فيديو كاميرا الويب ودرجة الصوت عن طريق الاتصال بشخص ما والقيام بالتجربة عدة مرات

 البرمجيات من الأجزاء المهمة

يقوم معظم الأشخاص بشراء لاب توب مستعمل بدون إجراء اختبارات جادة على مدى مرونة عمل الجهاز أو سهولة تحميل البرامج المختلفة عليه، لذا قبل الشراء عليك تحميل عدة برامج واختبارها، لتتضح إمكانيات الجهاز الحقيقية

يجب أيضا التحقق من القرص الصلب وإمكانيات تخزينه وسعته، غالبًا 300 أو 550 جيجابايت كافية.

يجب عليك أيضا معرفة عمر وحدة المعالجة المركزية (CPU) 

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