بتصميم نحيف وميزات ثورية .. فيفو تغزو الأسواق بأحدث هاتف قابل للطي

ربما يكون هاتف Vivo القابل للطي الرائد الجديد قد ظهر للعلن قبل إطلاقه المتوقع في يونيو. تُظهر صور جديدة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لأحدى الممثلات حاملةً هاتف Vivo X Fold 6 القادم. ورغم أن Vivo لم تكشف رسميًا عن تصميم الجهاز بعد، إلا أن هذه الصور تُقدم لنا ما قد يكون أول نظرة واقعية على هذا الهاتف القابل للطي.

مواصفات هاتف Vivo X Fold 6

مواصفات هاتف Vivo X Fold 6

يأتي الهاتف مزوّدًا بوحدة كاميرا دائرية كبيرة في الخلف. ويبدو أن الجهاز يحتفظ بتصميم فيفو المعهود، مع تصميم نحيف. كما تُظهر إحدى الصور الهاتف مطويًا جزئيًا، ما يُعطي لمحة عن شكله الشبيه بالكتاب. ورغم أن فيفو لم تُؤكّد أن الهاتف الظاهر في الصور هو X Fold 6 ، إلا أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمُسرّبين يعتقدون على نطاق واسع أنه الهاتف الرائد القابل للطيّ القادم للشركة.



رغم أن شركة فيفو لم تكشف رسميًا عن مواصفات الجهاز، تشير التقارير إلى أن هاتف X Fold 6 قد يأتي مزودًا بمعالج Dimensity 9500 الجديد من MediaTek . ويُشاع أيضًا أن الهاتف القابل للطي سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 6900 مللي أمبير، ونظام كاميرا ثلاثي يتألف من مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل. ومن المرجح أن يضم ماسح بصمة جانبيًا، كما في الجيل السابق.

مواصفات هاتف Vivo X Fold 6

ميزات هاتف Vivo X Fold 6



على الجانب الآخر يأتي هاتف Vivo X Fold 6 كهاتف قابل للطيّ مزوّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومصمم لتقديم أكثر من مجرد شاشة أكبر. وتؤمن شركة Vivo بأن المرحلة القادمة من الهواتف الذكية القابلة للطيّ تتمحور حول الإنتاجية.

أكدت شركة فيفو بالفعل أن هاتف X Fold 6 سيُطرح بنظام OriginOS 6 Fold وإصدار مُطوّر من Atomic Workbench. صُممت هذه الميزة لتمكين المستخدمين من تشغيل تطبيقات متعددة ضمن مساحة عمل مُخصصة للمهام، مما يُقلل الحاجة إلى التبديل المُستمر بين التطبيقات. كما شوّقت الشركة لوضع Atomic Workbench جديد، ومساعدين مُحسّنين بتقنية الذكاء الاصطناعي، وقدرات مُعززة للذكاء الاصطناعي على الجهاز، وتحسينات أعمق في تعدد المهام.



بحسب شركة فيفو، يهدف هاتف X Fold 6 إلى أن يصبح أحدث أجهزة الشركة وأكثرها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية. ومع توقع إطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر، زاد ظهوره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من الترقب المحيط بهذا الهاتف القابل للطي. ومن المتوقع إطلاقه بنهاية هذا الشهر .