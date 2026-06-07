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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب أول صور حية لهاتف «Galaxy Z Fold 8» قبل الكشف الرسمي من سامسونج

Galaxy Z Fold 8
Galaxy Z Fold 8
احمد الشريف

فجّرت منصات التقنية وسلاسل التوريد العالمية المفاجأة الأكبر لعشاق الهواتف القابلة للطي عبر تداول أول صور حية مسربة لهاتف سامسونج المنتظر "Galaxy Z Fold 8".

وأظهرت اللقطات الحقيقية المسربة من داخل المصانع الآسيوية لعام 2026، إجراء الشركة الكورية لتعديلات جوهرية على الهيكل الخارجي للجهاز، شملت تقليصاً ملحوظاً في أبعاد السماكة ومعالجة أزمة تجعيد الشاشة الداخلية المزعجة تماماً لتحدي المنافسة الشرسة.

تغيير أبعاد الهيكل الخارجي والميل نحو النحافة الفائقة

تستهدف سامسونج من خلال التصميم المطور لهاتف "جالاكسي زد فولد 8" تقديم أخف وأحف هاتف كتابي في تاريخها الفني.

وكشفت الصور الحية عن اعتماد الشركة على معمارية مفصلات مرنة ومحدثة تتيح غلق الهاتف بالكامل دون ترك أي فراغات بين الشاشتين بنسبة 100%، مما يمنح المستخدم انسيابية مطلقة أثناء وضعه في الجيب، ويقرب أبعاد الشاشة الخارجية من أبعاد الهواتف التقليدية المريحة في الاستخدام اليومي.

تفكيك تجعيد المنتصف واختفاء طيات الشاشة المرنة

تمنح لوحة العرض الداخلية المحدثة تجربة بصرية فائقة النقاء بفضل دمج طبقات زجاجية مرنة أكثر تطوراً.

وحرص مهندسو أبل وسامسونج لعام 2026 على صقل المكونات العتادية للقضاء على بروز طية المنتصف الشهيرة، حيث بينت الصور المسربة استواءً كاملاً لسطح الشاشة العملاقة عند فتحها، مما يعزز دقة التفاعل اللحظي مع قلم "S Pen" ويفجر قدرات تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" بدون عوائق بصرية.

ترقيات الكاميرا والمظهر الفاخر تُثير الأسواق بمصر

تتكامل الترقيات الهيكلية المسربة مع إعادة هندسة نافذة الكاميرات الخلفية لتصبح أكثر دمجاً وفخامة لتعكس المظهر الاحترافي.

ويوضح المخطط العتادي المدمج استعارة مستشعرات تصوير متطورة من عائلة الـ Ultra لرفع كفاءة التقريب والتقاط الصور الليلية، مما يفتح آفاقاً تسويقية ممتازة داخل السوق المصرية والشرق الأوسط فور الإطلاق، لاسيما بين أوساط رجال الأعمال ومحبي الهواتف الرائدة الفاخرة.

يبرهن الظهور المفاجئ للصور الحية لهاتف "Galaxy Z Fold 8" على أن سامسونج لعام 2026 ترفض التنازل عن عرش الهواتف القابلة للطي وتستجيب بجدية لمتطلبات المستهلكين.

ومع اقتراب نافذة الإعلان الرسمي المقررة في الصيف، يستعد قطاع المحمول لاستقبال معيار تصميمي جديد يثبت أن عبقرية الهندسة العتادية هي المفتاح الحقيقي لقيادة الفضاء الرقمي وتأمين الصدارة التنافسية.

سامسونج Galaxy Z Fold 8 Galaxy هواتف القابلة للطي

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