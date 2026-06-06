قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الغربية يقود حملة للقضاء على بؤر القمامة ويستمع لشكاوى المواطنين
برتغالي جديد بالجزيرة.. أحمد حسن يكشف عن الأقرب لتدريب الأهلي بعد توروب
بيقبض 80 ألف جنيه.. صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر: راماني في الشارع وقالي اعتبروني مت.. ووالد الأطفال: أعدم عيالي لو كنت شغال أو بكسب جنيه
مطالب عاجلة لتحويل حلوان إلى عاصمة عالمية للسياحة والاستشفاء العلاجي
بشري لأصحاب المعاشات..الحكومة تكشف عن موعد استقرار منظومة التأمينات
قبل انتهاء المهلة.. الموعد النهائي للحصول على السكن البديل للإيجار القديم
تطوير 100 مدرسة فنية وإطلاق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج
"الخارجية الأمريكية" توافق على صفقة دفاعية مع الكويت مقابل 1.98 مليار دولار
الكشف عن نظام مائي متكامل وبقايا مسجد مملوكي بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي
مدبولي يفتتح محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة
خلال مرافعة النيابة..بكاء هستيري لمالك مدرسة هابي لاند المتهم بهتك عرض أطفال
بشرى سارة للمواطنين| موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 9» والتقسيط على 30 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أغطية مسربة تفضح تصميم هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 القادمة

Galaxy Z Fold
Galaxy Z Fold
شيماء عبد المنعم

كشفت مجموعة جديدة من التسريبات المتعلقة بالإكسسوارات، صادرة عن شركة تصنيع الأغطية Thinborne، عن نظرة مبكرة محتملة على الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، بما في ذلك Galaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8، إلى جانب الطراز الأعلى Galaxy Z Fold 8 Ultra.

تصميم مألوف لـ Galaxy Z Flip 8

 

تظهر التصاميم المسربة أن هاتف Galaxy Z Flip 8 لا يبدو أنه سيحصل على تغييرات جذرية في التصميم العام، حيث تشير التوقعات إلى استمرار سامسونج في الحفاظ على الهوية التصميمية المعروفة للسلسلة، مع تحسينات تدريجية بدلًا من إعادة تصميم شاملة.

تطورات أكثر وضوحا في سلسلة Fold

 

أما سلسلة Galaxy Z Fold، فتبدو أكثر إثارة للاهتمام هذا العام، إذ تتقاطع التسريبات الحالية مع صور نماذج وهمية، وتصميمات سابقة تشير إلى اعتماد شكل أكثر اتساعا للشاشة الداخلية.

وتعزز أغطية الحماية المسربة هذه التوقعات، إذ إن قيام الشركات المصنعة للإكسسوارات بإنتاج منتجات بناء على هذه الأبعاد يشير عادة إلى أن المعلومات المسربة قريبة من الواقع، كونها تعتمد غالبا على بيانات سلسلة التوريد وقياسات مبكرة للأجهزة.

ويبدو أن سامسونج قد تتجه نحو تصميم أعرض مقارنة بنهجها التقليدي ذي الشاشة الطويلة والضيقة، وهو اتجاه بدأ يلقى قبولًا في سوق الهواتف القابلة للطي لدى بعض المنافسين.

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 8 Ultra: تحسينات في البطارية والنحافة

 

وفقا للتسريبات الحالية، قد يأتي Galaxy Z Fold 8 Ultra بتصميم أنحف قليلا مقارنة بـ Fold 7، مع ترقية ملحوظة في البطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير، مقارنة بسعة 4400 مللي أمبير التي اعتمدتها سامسونج في عدة أجيال سابقة.

ورغم أن صور الغطاء المسربة لا تكشف تفاصيل تصميمية كبيرة، فإنها تدعم فكرة أن التركيز الأساسي هذا العام سيكون على تحسينات تدريجية بدلا من إعادة ابتكار التصميم بالكامل.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

إكسسوار جديد بميزة عملية

 

ومن التفاصيل اللافتة أيضا الإشارة إلى غطاء Carbon Standing Case من سامسونج، والذي يأتي بحامل مدمج، وهي ميزة تبدو منطقية جدا مع الأجهزة القابلة للطي كبيرة الحجم، خصوصا لاستخدامها في مشاهدة المحتوى أو إجراء مكالمات الفيديو أو العمل المكتبي.

سلسلة Galaxy Z Fold

استراتيجية سامسونج تتوسع تدريجيا

 

تشير هذه التسريبات مجتمعة إلى أن سامسونج تواصل توسيع استراتيجيتها في سوق الهواتف القابلة للطي، مع التركيز على تحسينات تدريجية وتوسيع الخيارات بدلا من الاكتفاء بتحديثات سنوية محدودة.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة رسميا عن أجهزتها القابلة للطي الجديدة خلال حدث Galaxy Unpacked القادم الشهر المقبل.

Galaxy Z Fold 8 Ultra سامسونج هواتف قابلة للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

ترشيحاتنا

ريم مصطفى

ريم مصطفى تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة عبر انستجرام

عمرو دياب ومحمد فؤاد

بمشاركة المشاهير.. عمرو دياب وراغب علامة يشعلان زفاف ابنة شقيق عماد زيادة

فيلم الكراش

أول ظهور لـ نور عمرو دياب فنيا.. تفاصيل

بالصور

لوك لافت.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

120 دقيقة أسبوعيا.. تمارين تخفض خطر الوفاة وأمراض القلب والاضطرابات العصبية

فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة
فوائد ممارسة تمارين رفع الأوزان وتمارين القوة

معشوقة الجماهير.. تويوتا كورولا ‏تعود بمظهر رياضي فائق الأداء ‏ ‏

GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا
GRMN‏ كورولا

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد