أغطية مسربة تفضح تصميم هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 القادمة

كشفت مجموعة جديدة من التسريبات المتعلقة بالإكسسوارات، صادرة عن شركة تصنيع الأغطية Thinborne، عن نظرة مبكرة محتملة على الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، بما في ذلك Galaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8، إلى جانب الطراز الأعلى Galaxy Z Fold 8 Ultra.

تصميم مألوف لـ Galaxy Z Flip 8

تظهر التصاميم المسربة أن هاتف Galaxy Z Flip 8 لا يبدو أنه سيحصل على تغييرات جذرية في التصميم العام، حيث تشير التوقعات إلى استمرار سامسونج في الحفاظ على الهوية التصميمية المعروفة للسلسلة، مع تحسينات تدريجية بدلًا من إعادة تصميم شاملة.

تطورات أكثر وضوحا في سلسلة Fold

أما سلسلة Galaxy Z Fold، فتبدو أكثر إثارة للاهتمام هذا العام، إذ تتقاطع التسريبات الحالية مع صور نماذج وهمية، وتصميمات سابقة تشير إلى اعتماد شكل أكثر اتساعا للشاشة الداخلية.

وتعزز أغطية الحماية المسربة هذه التوقعات، إذ إن قيام الشركات المصنعة للإكسسوارات بإنتاج منتجات بناء على هذه الأبعاد يشير عادة إلى أن المعلومات المسربة قريبة من الواقع، كونها تعتمد غالبا على بيانات سلسلة التوريد وقياسات مبكرة للأجهزة.

ويبدو أن سامسونج قد تتجه نحو تصميم أعرض مقارنة بنهجها التقليدي ذي الشاشة الطويلة والضيقة، وهو اتجاه بدأ يلقى قبولًا في سوق الهواتف القابلة للطي لدى بعض المنافسين.

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 8 Ultra: تحسينات في البطارية والنحافة

وفقا للتسريبات الحالية، قد يأتي Galaxy Z Fold 8 Ultra بتصميم أنحف قليلا مقارنة بـ Fold 7، مع ترقية ملحوظة في البطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير، مقارنة بسعة 4400 مللي أمبير التي اعتمدتها سامسونج في عدة أجيال سابقة.

ورغم أن صور الغطاء المسربة لا تكشف تفاصيل تصميمية كبيرة، فإنها تدعم فكرة أن التركيز الأساسي هذا العام سيكون على تحسينات تدريجية بدلا من إعادة ابتكار التصميم بالكامل.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

إكسسوار جديد بميزة عملية

ومن التفاصيل اللافتة أيضا الإشارة إلى غطاء Carbon Standing Case من سامسونج، والذي يأتي بحامل مدمج، وهي ميزة تبدو منطقية جدا مع الأجهزة القابلة للطي كبيرة الحجم، خصوصا لاستخدامها في مشاهدة المحتوى أو إجراء مكالمات الفيديو أو العمل المكتبي.

سلسلة Galaxy Z Fold

استراتيجية سامسونج تتوسع تدريجيا

تشير هذه التسريبات مجتمعة إلى أن سامسونج تواصل توسيع استراتيجيتها في سوق الهواتف القابلة للطي، مع التركيز على تحسينات تدريجية وتوسيع الخيارات بدلا من الاكتفاء بتحديثات سنوية محدودة.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة رسميا عن أجهزتها القابلة للطي الجديدة خلال حدث Galaxy Unpacked القادم الشهر المقبل.