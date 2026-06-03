تسريب يكشف مواصفات عملاق سامسونج Galaxy Z Fold 8 Ultra

كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج تستعد لإجراء تحسينات بارزة على سلسلة هواتفها القابلة للطي القادمة، مع توقعات بأن يقدم هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra ترقية طال انتظارها في جانب البطارية وسرعة الشحن.



مواصفات مميزة يقدمها Galaxy Z Fold 8 Ultra

وبحسب معلومات نشرها المسرب الشهير Ice Universe، من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج الثوري ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، ما يمثل قفزة ملحوظة مقارنة بهاتف Galaxy Z Fold 7 الذي زود ببطارية سعة 4400 مللي أمبير في الساعة وشحن بقوة 25 وات.

وظلت سامسونج تعتمد بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة في هواتف Fold لعدة أجيال متتالية، في حين اتجهت شركات منافسة إلى رفع السعة بشكل كبير، إذ وصلت بعض الأجهزة القابلة للطي الحديثة إلى حاجز 6000 مللي أمبير في الساعة.

ورغم أن السعة الجديدة لن تضع هاتف سامسونج في صدارة هذا المجال، فإنها ستسهم في تقليص الفارق مع أبرز المنافسين.

هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra

وتشير التسريبات إلى أن الزيادة في سعة البطارية لن تؤثر على أبعاد الجهاز أو وزنه، حيث يتوقع أن يحافظ Galaxy Z Fold 8 Ultra على وزن يقارب 215 جراما، مع سمك يبلغ نحو 4.1 ملم عند فتح الهاتف و8.9 ملم عند طيه.

وفي سياق متصل، تتحدث التقارير عن نية سامسونج إطلاق نسختين مختلفتين ضمن سلسلة Fold المقبلة.

ومن المنتظر أن يحتفظ إصدار Ultra بالتصميم الطويل والنحيف المعتاد، بينما قد يأتي الطراز الآخر بتصميم أقصر وأكثر عرضا، وهو الجهاز الذي ظهر سابقا في التسريبات تحت اسم Galaxy Z Fold 8 Wide، قبل أن تشير تقارير حديثة إلى إمكانية طرحه تجاريا باسم Galaxy Z Fold 8 فقط.

كما يشاع أن النسخة الأعرض ستحصل بدورها على تحسينات في البطارية، مع توقعات بتزويدها ببطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة ودعم للشحن السريع بقدرة 45 وات.

وإذا تأكدت هذه المعلومات، فقد تمثل تحسينات البطارية والشحن أبرز التغييرات في تشكيلة Galaxy Z Fold 8، خاصة أن عمر البطارية يظل أحد العوامل الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدمين في الاستخدام اليومي، مقارنة بالترقيات الشكلية أو التغييرات المحدودة في المواصفات.