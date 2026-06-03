ببطارية ضخمة.. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل أدقّ حول سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8 القادمة، بما في ذلك الطراز الأعرض.

يُقال إنّ الشاشة الداخلية لهاتف جالاكسي زد فولد 8 (العريض) يبلغ قياسها حوالي 7.8 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، بينما يبلغ قياس الشاشة الخارجية 5.4 بوصة. قد يُشكّل هذا التصميم الأعرض أحد أهمّ التحسينات التي طرأت على الجهاز.

الأجهزة اللوحية



لطالما تميزت الأجهزة القابلة للطي بشاشات كبيرة، لكن لا يزال الكثير منها يبدو غير مريح بعض الشيء عند استخدام مهام تشبه استخدام الأجهزة اللوحية. من شأن نسبة عرض إلى ارتفاع أكثر توازناً أن تجعل تعدد المهام على الشاشة المنقسمة، والقراءة، وتشغيل الفيديو أكثر سلاسة.

يبدو أن سامسونج تُحرز تقدماً ملحوظاً في تقليل الوزن أيضاً. فبحسب المواصفات المسربة، قد يزن هاتف Z Fold 8 (العريض) 201 غراماً فقط، مقارنةً بـ 215 غراماً في هاتف Galaxy Z Fold 7. يُعد هذا انخفاضاً كبيراً بالنسبة لهاتف قابل للطي، خاصةً مع وجود شائعات تُفيد بأنه سيحتوي على بطارية أكبر بسعة 4800 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 45 واط.

سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8

قد تكون مواصفات الكاميرا أقل شمولية. تشير التقارير الحالية إلى نظام كاميرا مزدوجة، تتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مقترنًا بكاميرا فائقة الاتساع. كما تدّعي شركة Ice Universe أن الجهاز سيدعم وضع تصوير أصلي بدقة 24 ميجابكسل.

يشير الابتعاد عن المستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل في هاتف Fold 7 إلى أن سامسونج قد تحافظ على فصل أوضح بين طراز Fold الأوسع وهاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra الذي يشاع عنه.

تحسينات ملحوظة

من بين الجوانب الأخرى التي تحظى باهتمام كبير، طي الشاشة. تشير التقارير إلى أن سامسونج قد أدخلت تحسينات ملحوظة في هذا الجانب، حيث يُقال إن الطي يضاهي أو حتى يتفوق على ما هو موجود حاليًا في أحدث هواتف أوبو القابلة للطي.

ورغم أن هذا الأمر يحتاج إلى تأكيد رسمي بعد إطلاق الهاتف، إلا أنه سيعالج إحدى أكثر الشكاوى شيوعًا حول الأجهزة القابلة للطي.

وتشمل التوقعات من الداخل شريحة كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وتكوينات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

هواتف Galaxy Z Fold 8

من المتوقع على نطاق واسع أن تكشف سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy Z Fold 8 في حدث Galaxy Unpacked الذي سيُقام في لندن يوم 22 يوليو. وكما هو الحال دائمًا، ينبغي التعامل مع المواصفات المسربة بحذر حتى تُعلن الشركة عنها رسميًا. ومع ذلك، يبدو التوجه واضحًا إلى حد كبير. فبدلًا من السعي وراء تغييرات لافتة للنظر، يبدو أن سامسونج تُركز على عدد من التحسينات العملية التي قد تجعل استخدام هاتف Fold أسهل في الحياة اليومية.