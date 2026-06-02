بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف قابل للطي يمكنك التفكير في شرائه

إذا كنت تبحث عن هاتف قابل للطي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء أكثر من هاتف يأتي بالعديد من المواصفات العصرية



هاتف Vivo X Fold 6

أفادت تقارير عديدة بأن شركة فيفو ستعلن عن هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 6 في أواخر يونيو، وسيعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500 الرائد ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير ، ما يجعله من أكبر البطاريات المستخدمة في الهواتف الذكية القابلة للطي وعلى الرغم من البطارية الكبيرة وكاميرا الهاتف المُطوّرة، يُتوقع أن يحافظ الجهاز على تصميمه النحيف والخفيف.



وفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي هاتف Vivo X Fold 6 بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير ، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر متوسط ​​الحجم.

وفي تسريب سابق ، ذكر المُسرّب أيضًا وجود عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل ضمن إعدادات الكاميرا الخلفية. أما فيما يخص الأمان، فسيحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مثبت على الجانب.



أضافت شركة DCS إنه من المتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة بزوايا أكثر استدارة، بينما يبقى اللون الأبيض هو الخيار المفضل لوحدات النموذج الأولي.

لا تزال تفاصيل أخرى عن هاتف Vivo X Fold 6 طي الكتمان

هاتف ايفون القابل للطي

تشير صورة مسربة حديثًا إلى أن هاتف آيفون القابل للطي الذي يشاع أن شركة آبل ستميزه بإعداد كاميرا مزدوجة وتصميم مشابه لهاتف آيفون إير.

ومن المتوقع أن يوفر الجهاز القابل للطي شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، وشاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة، وسماكة 4.7 ملم عند فتحه.

قد تشمل المواصفات كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج A20 Pro، وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة.

لطالما كان هاتف آيفون القابل للطي من آبل محط أنظار الكثير من التسريبات والشائعات، وقد يكون هذا العام هو العام الذي نشهد فيه إطلاقه رسميًا من قبل عملاق كوبرتينو.

ومع تزايد هذه الشائعات، جاءت أحدثها من شركة مصنعة لأغطية الهواتف، حيث يبدو أن الصور التي نشرتها مؤخرًا تكشف عن تصميم الجهاز الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر لأول مرة جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف آيفون 18 برو في سبتمبر من هذا العام.

وعلى الرغم من أن شركة آبل لم تعترف بعد بوجود هاتف آيفون قابل للطي، إلا أن التقارير تشير إلى أنه يمكن تسويق الجهاز باسم آيفون ألترا ووضعه كأفضل طراز في مجموعة هواتف الشركة الذكية.

هاتف Find N6

كشفت شركة أوبو عن هاتفها القابل للطي الجديد Find N6، والذي يلفت الأنظار باعتماد شاشة داخلية مسطحة تقريبًا دون ظهور واضح لعلامة الطيّ في المنتصف، وهي المشكلة التي عانت منها معظم الهواتف القابلة للطي في السنوات الماضية.

وأوضحت الشركة أن Find N6 يأتي استكمالًا لاستراتيجية أوبو في تقديم هواتف قابلة للطي بحجم عملي وتجربة استخدام قريبة من الهاتف التقليدي عند الطي، مع الحفاظ على شاشة واسعة ومريحة عند فتحه للعمل أو مشاهدة المحتوى.

أوضحت مصادر تقنية أن أبرز ما يميز Find N6 هو الشاشة الداخلية التي طُورت باستخدام طبقات محسنة ومفصل جديد يقلل التجعد في موضع الطي إلى حد كبير، بحيث تبدو الشاشة عند الاستخدام اليومي أقرب إلى شاشة لوحية عادية.

وأشارت التقارير إلى أن أوبو اعتمدت على هيكل مفصلي معاد تصميمه يوزّع الضغط بشكل أفضل على طول الخط الفاصل، ما يقلل الإحساس البصري واللمسي بالطيّ عند التمرير أو مشاهدة الفيديو.

كما من المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث عالٍ وألوان غنية، لتناسب الألعاب ومشاهدة الأفلام والعمل المكتبي على حد سواء.

