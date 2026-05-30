بمواصفات قوية وأسعار تنافسية.. 5 هواتف ذكية مرتقبة في يونيو 2026

بعد شهر مايو الذي شهد إطلاق عدد من الهواتف الرائدة، تستعد سوق الهواتف الذكية لاستقبال موجة من الأجهزة الجديدة خلال يونيو 2026، مع تركيز واضح على الفئة المتوسطة والهواتف ذات القيمة العالية مقابل السعر.

وتضم قائمة أبرز الإطلاقات المرتقبة 5 هواتف من شركات كبرى، تقدم بطاريات ضخمة، وشاشات متطورة، وأحدث معالجات أندرويد.

5 هواتف أندرويد مرتقبة في يونيو 2026 تستحق الانتظار

1. هاتف شاومي Xiaomi 17T:

ينطلق رسميا في 4 يونيو، ويأتي بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة بتردد 120 هرتز، ومعالج Dimensity 8500 Ultra، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، كما يضم بطارية بسعة 6500 مللي أمبير وشحنا سريعا بقوة 67 وات.

هاتف شاومي Xiaomi 17T

2. هاتف موتورولا Motorola Edge 70 Pro+:

يصل في اليوم نفسه بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة وسطوع يصل إلى 5200 شمعة، إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، ويتميز ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 90 وات.

Motorola Edge 70 Pro+

3. هاتف وان بلس OnePlus 15s:

من المتوقع طرحه عالميا خلال يونيو، ويعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد، مع شاشة AMOLED بتردد 165 هرتز وبطارية عملاقة سعتها 7500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

OnePlus 15s

4. هاتف iQOO Z11:

مرشح للظهور منتصف يونيو، ويستهدف الفئة المتوسطة بمعالج Snapdragon 7s Gen 4 وشاشة AMOLED بتردد 144 هرتز.

أبرز ما يميزه بطارية هائلة بسعة 9020 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 90 وات.

هاتف iQOO Z11

5. هاتف شاومي Redmi Turbo 5:

متوقع إطلاقه في 10 يونيو، ويأتي بمعالج Dimensity 8500 Ultra وشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز، إضافة إلى بطارية كبيرة سعتها 7560 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 100 وات.