أداء الفلاجشيب بسعر أقل.. أفضل 5 هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 5

رغم أن المعالجات الرائدة مثل Snapdragon 8 Elite Gen 5 تستحوذ على الاهتمام الأكبر في عالم الهواتف الذكية، فإن فئة Snapdragon 8 Gen 5 تقدم توازنا مثاليا بين الأداء العالي والسعر المعقول، ما يجعلها خيارا جذابا لمن يبحثون عن تجربة فلاجشيب دون التكلفة المرتفعة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أفضل 5 هواتف ذكية تعتمد على معالج Snapdragon 8 Gen 5 والتي يمكن التفكير فيها كترقية قادمة.

أفضل 5 هواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 5

1. هاتف فيفو Vivo X300 FE:

يقدم هاتف Vivo X300 FE قيمة قوية مقابل السعر، مع منظومة تصوير ثلاثية متقدمة تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة جدا بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.31 بوصة بدقة +1216 × 2640 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 5000 شمعة، ويعتمد على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم شحنا سلكيا بقوة 90 وات وشحنا لاسلكيا بقوة 40 وات، إلى جانب دعم الشحن العكسي.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع وعود بتحديثات تصل حتى Android 21.

2. هاتف وان بلس OnePlus 15R:

يأتي هاتف OnePlus 15R بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.83 بوصة ومعدل تحديث 165 هرتز، مع دعم تقنيات HDR المتقدمة. ويصل الجهاز إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل رئيسية و8 ميجابكسل واسعة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعتمد على بطارية ضخمة بسعة 7400 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 80 وات.

ويأتي مع Android 16 ودعم يصل إلى 4 تحديثات رئيسية، إلى جانب مستشعر بصمة فوق صوتي ودعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0.

3. هاتف وان بلس iQOO 15R:

تركز سلسلة iQOO على الأداء بشكل أساسي، ويظهر ذلك في iQOO 15R الذي يقدم تجربة أقوى قليلا من باقي الأجهزة. ويأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 شمعة.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل رئيسية و8 ميجابكسل واسعة، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. ويحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7600 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 100 وات.

ويعمل بنظام Android 16 مع دعم حتى 4 تحديثات رئيسية تصل إلى Android 20.

4. هاتف موتورولا Motorola Signature:

يأتي هاتف Motorola Signature بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث 165 هرتز وسطوع يصل إلى 6200 شمعة، مع حماية Gorilla Glass Victus 2، وشهادة مقاومة MIL-STD-810H.

ويضم الهاتف نظام كاميرات ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة (رئيسية، واسعة جدا، وعدسة بيريسكوب للتقريب)، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ويعتمد على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير تدعم شحنا سلكيا بقوة 90 وات ولاسلكيا بقوة 50 وات، مع دعم الشحن العكسي.

ويعد الهاتف الأبرز من حيث دعم التحديثات، حيث يقدم حتى 7 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.

5. هاتف ريلمي Realme Neo 8:

يأتي هاتف Realme Neo 8 (المتوقع إطلاقه عالميا باسم Realme GT 8) بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، ومعدل تحديث 165 هرتز، وسطوع يصل إلى 6500 شمعة.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل رئيسية، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي على أكبر بطارية في القائمة بسعة 8000 مللي أمبير، مع شحن سريع بقوة 80 وات، ويعمل بنظام Android 16 مع دعم لعدة تحديثات مستقبلية.