بسعر مفاجأة وميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

تُطلق شركة Red Magic هاتفها الجديد المخصص للألعاب، Red Magic 11S Pro ، في الأسواق العالمية بعد إطلاقه الأولي في الصين. وتُسوّق الشركة الجهاز لأداءٍ مُستدام خلال جلسات اللعب الطويلة بدلاً من التركيز على الأداء العالي في اختبارات الأداء القصيرة. ولتحقيق ذلك، يجمع الهاتف بين أحدث معالج من Qualcomm ونظام تبريد مُحسّن وبطارية عالية السعة.



مواصفات هاتف Red Magic 11S Pro

يعمل هاتف 11S Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس الرائد، والذي تصل سرعته إلى 4.74 جيجاهرتز. كما يتضمن شريحة RedCore R4 من Red Magic، وهي معالج مخصص لمعالجة الصوت، وردود الفعل اللمسية، والمؤثرات البصرية، مما يقلل الحمل على النظام الرئيسي.

لإدارة الحرارة، تستخدم ريد ماجيك نظام التبريد المُحدّث AquaCore. يتضمن هذا النظام مروحة داخلية بسرعة 24000 دورة في الدقيقة، وغرفة بخار مساحتها 13116 مم²، ونظام تبريد بسائل فلوري متدفق. يمكن رؤية دورة التبريد السائل من خلال جزء شفاف في الجزء الخلفي من الهاتف. اللوحة الخلفية مسطحة تمامًا، ولا يوجد بها نتوء للكاميرا، ويحمل الجهاز تصنيف IPX8 لمقاومة الماء.

يتميز الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.85 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 1800 شمعة. وتستمر Red Magic في استخدام كاميرا مدمجة أسفل الشاشة، حيث تستخدم لوحة BOE X10 لإخفاء مستشعر 16 ميجابكسل والحفاظ على الشاشة خالية من أي نتوءات أو ثقوب. تدعم الشاشة معدل استجابة لمس فوري 3000 هرتز، ويحتوي الهاتف على أزرار جانبية تعمل باللمس بتردد 520 هرتز على الإطار الجانبي لتسهيل التحكم في الألعاب.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 7500 مللي أمبير. ويدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، سواءً عبر التوصيل السلكي أو اللاسلكي. كما يتميز بخاصية الشحن العكسي المزدوج، مما يعني إمكانية شحن أجهزة أخرى عبر الكابل أو لاسلكيًا.

للتصوير، يشتمل نظام الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام Red Magic OS 11.5، المبني على نظام Android 16، ويتضمن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي من Google Gemini، مثل ميزة البحث الدائري والترجمة الفورية.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز Red Magic 11S Pro بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، 849 دولارًا أمريكيًا