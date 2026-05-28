مجزرة جديدة بغزة.. 10 شهداء بينهم أطفال وعائلات كاملة في غارة على شارع عمر المختار
مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الثانية صباحا بسبب مباراة مصر وروسيا
رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان
هل يجوز صيام يوم القر؟ تعرف على فضله ومعناه
قبل إنطلاقها 6 يونيو .. قرارات نهائية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026
مسؤول إيراني: احتياطي النقد الأجنبي لا يكفي لأكثر من 3 أشهر
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود مع لبنان
ماذا يفعل من لم ينحر الأضحية حتى انتهاء الوقت؟.. دار الإفتاء تجيب
الجيش السوداني يحرز تقدمًا ويسيطر على عدة مناطق في إقليم النيل الأزرق
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات معادية
أخبار العالم

مجزرة جديدة بغزة.. 10 شهداء بينهم أطفال وعائلات كاملة في غارة على شارع عمر المختار

محمود عبد القادر

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ231، مستهدفًا مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت مدينة غزة واحدة من أعنف الغارات، بعدما استهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع عمر المختار وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد قائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام عماد حسان اسليم، برفقة ابنته إسراء (17 عامًا).

وزعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت أيضًا قياديًا آخر في كتائب القسام، دون صدور أي تأكيد فلسطيني بشأن ذلك.

وفي جنوب القطاع، واصل الاحتلال إطلاق النار بشكل مكثف شرق خان يونس، بالتزامن مع عمليات قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة.

حصيلة متصاعدة

ووفق الإحصائيات المعلنة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 906 شهداء، إضافة إلى 2747 إصابة، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي تم انتشالها 781 شهيدًا.

أما منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 72,803 شهداء و172,855 مصابًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة شارع عمر المختار كتائب القسام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

