فورد تضيف ميزة القيادة دون استخدام اليدين إلى سياراتها الكهربائية

كشفت شركة فورد الأمريكية العريقة عن بدء توفير نظامها الجديد والمتطور للقيادة الآلية على الطرق السريعة والمعروف باسم بلو كروز، وهو تقنية مساعد سائق ذكية تنتمي للمستوى الثاني (SAE Level 2) وفق التصنيف الهندسي العالمي للمركبات.

ويمثل هذا النظام البرمجي قفزة تكنولوجية رائدة تضعه في منافسة مباشرة مع نظام الطيار الآلي من تسلا (Tesla Autopilot)، إلا أن منظومة فورد تتميز بخاصية فريدة تتيح لقائد السيارة رفع يديه تمامًا عن عجلة القيادة دون الحاجة للمس المستمر، طالما بقيت المركبة داخل نطاق المسارات المحددة مسبقًا ولم تطلب البرمجيات تدخل السائق عبر التنبيهات الفورية.

تحديثات برمجية عبر الهواء لدعم طرازات F-150 وموستانج ماك-إي

تطرح الشركة نظام بلو كروز الجديد كليًا عبر حزم تحديثات برمجية لاسلكية عبر الهواء (Over-The-Air) مخصصة حصريًا لطرازات فورد F-150 وفورد موستانج ماك-إي الكهربائية (Mustang Mach-E)، والمجهزة مسبقًا بالحزمة الهندسية الاختيارية "Ford Co-Pilot360 Active 2.0 Prep Package".

وتستهدف استراتيجية فورد التسويقية بيع أكثر من 100,000 سيارة مزودة بهذه التقنية الرقمية الذكية خلال العام الأول من الإطلاق، لتلبية تطلعات المشترين الباحثين عن أعلى مستويات الرفاهية والأمان أثناء قطع المسافات الطويلة بين الولايات والمدن.

اختبارات ميكانيكية شاقة لمسافة نصف مليون ميل لضمان الاعتمادية

جاء قرار إطلاق المنظومة الذكية رسمياً بعد خضوعها لبرنامج اختبارات ميكانيكية وبرمجية صارم وشديد التعقيد تخطى حاجز 500,000 ميل من التطوير الفني لضمان أعلى مستويات السلامة والاعتمادية.

واشتملت المرحلة الأخيرة من الاختبارات على رحلة طويلة وممتدة قام بها أسطول مكون من 10 مركبات تجريبية تنقسم بالتساوي بين 5 شاحنات F-150 و5 سيارات موستانج ماك-إي، حيث قطعت المركبات مسافة تجاوزت 110,000 ميل عبرت خلالها 37 ولاية أمريكية و5 مقاطعات كندية، بهدف اختبار الحساسات والكاميرات تحت مختلف الظروف الجوية والجغرافية الصعبة.

دمج تقنيات الرادار والاستشعار المحيطي لتأمين حركة المركبة

تصف عمالقة الهندسة في فورد نظام بلو كروز بأنه التطور الطبيعي والجيل الجديد لحزمة التكنولوجيا الذكية "Ford Co-Pilot360".

وتعتمد آلية عمل هذا النظام البرمجي على دمج بيانات متطورة مستمدة من كاميرات الرؤية المحيطية وحساسات الرادار الموزعة بذكاء حول هيكل السيارة، بالتكامل مع نظام التحكم التكيفي الذكي في سرعة السير وخاصية التوقف والانطلاق التلقائي، بالإضافة إلى برنامج التوجيه لتوسط الحارة المرورية وتقنية التعرف الرقمي على لافتات السرعة المقررة، مما يمنح قمرة القيادة دقة رصد متكاملة تحمي الركاب على السرعات العالية.