الدولار يتراجع بالبنوك المصرية.. 52.39 جنيه أعلى سعر للبيع



شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط استمرار الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي.



أعلى الأسعار



جاء بنك أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر لشراء الدولار، فيما تقاربت الأسعار بباقي البنوك مع تحركات محدودة في نطاقات البيع والشراء.



أسعار الدولار



• بنك أبوظبي الإسلامي:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

• بنك الشركة المصرفية الدولية:

52.28 جنيه للشراء

52.28 جنيه للبيع

• بنك التعمير والإسكان:

52.27 جنيه للشراء

52.27 جنيه للبيع

• البنك الأهلي الكويتي:

52.25 جنيه للشراء

52.29 جنيه للبيع

• بنوك نكست والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي والمصري الخليجي والتنمية الصناعية ومصر والأهلي:

52.23 جنيه للشراء

52.33 جنيه للبيع

• البنك المركزي المصري:

52.22 جنيه للشراء

52.36 جنيه للبيع

• بنوك بيت التمويل الكويتي وأبوظبي الأول والبركة:

52.20 جنيه للشراء

52.30 جنيه للبيع

• بنوك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC:

52.18 جنيه للشراء

52.28 جنيه للبيع

• بنك الكويت الوطني:

52.15 جنيه للشراء

52.25 جنيه للبيع

• بنك الإمارات دبي الوطني:

52.13 جنيه للشراء

52.23 جنيه للبيع



متوسط التداول



بلغ متوسط سعر الدولار في مصر نحو 52.26 جنيه، فيما سجل أعلى سعر للشراء 52.29 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 52.23 جنيه.



إجازة البنوك



ويستمر تعطيل العمل بالبنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح الإثنين 1 يونيو 2026.