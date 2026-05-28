قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط عصابة بيع الجنيهات والسبائك الذهب المقلدة في السلام
التطبيق في أكتوبر.. قواعد جديدة تقضي على أزمة تشابه الأسماء.. إنهاء متاعب المواطنين داخل أروقة العدالة
6 تعليمات.. إرشادات تذكرتي لـ ودية مصر وروسيا
14 معلومة.. الفراعنة جاهزون لإصطياد الدب الروسي في بروفة المونديال
بث مباشر لأعمال رمي الجمرات في أول أيام التشريق
وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي فجر اليوم
الكشف عن صهاريج مياه ومنشآت خدمية بميناء عيذاب الأثري في حلايب
الطقس الأيام القادمة .. موجة حارة تضرب البلاد وتحذيرات للعائدين من الإجازات
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موظفو سفارة موسكو بالقاهرة يدعمون منتخب بلادهم قبل مواجهة الفراعنة.. شاهد
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين بهجوم بطائرات مسيرة قرب الحدود مع لبنان
مسؤول سابق في سفارة عُمان: تهديدات ترامب لمسقط إفلاس سياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسابقة لطلاب الجامعات المصرية لابتكار المستشعرات وتعزيز الابتكار

مسابقة لطلاب الجامعات المصرية لابتكار المستشعرات وتعزيز الابتكار
مسابقة لطلاب الجامعات المصرية لابتكار المستشعرات وتعزيز الابتكار
نهلة الشربيني

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى دعم الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب داخل الجامعات المصرية، وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الأخيرة على إطلاق مسابقة ابتكار المستشعرات “Sensor X Challenge”، لدعم الطلاب المبدعين وتشجيعهم على تقديم حلول تكنولوجية ذكية لمواجهة التحديات التنموية والصناعية والبيئية، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالبحث العلمي وريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل الحديثة.

وتأتي المسابقة في سياق توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة الابتكار داخل الجامعات المصرية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتحويل أفكارهم العلمية إلى تطبيقات عملية ومشروعات مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية، ويتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي والاستدامة.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبالتعاون مع الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وتهدف مسابقة “Sensor X Challenge” إلى بناء جيل من المبتكرين القادرين على تصميم حلول استشعار ذكية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي في ابتكار تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتطوير.

وتستهدف المسابقة طلاب الجامعات المصرية الموهوبين والمبدعين في مجالات التكنولوجيا والهندسة والذكاء الاصطناعي والبرمجة والأنظمة الذكية، حيث تعتمد على تصميم وتطوير مستشعرات مبتكرة تسهم في حل مشكلات حقيقية داخل عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي.

وتشمل مجالات المسابقة عدة قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها البيئة والاستدامة من خلال تطوير حلول لقياس جودة الهواء والمياه والكشف عن التسربات والتلوث، إلى جانب مجال الصحة والطب الحيوي عبر تصميم تطبيقات لمراقبة المؤشرات الحيوية وتحليل الحركة والنشاط البدني.

كما تتضمن المسابقة محور الزراعة الذكية من خلال ابتكار مستشعرات لقياس رطوبة وحرارة التربة وتحسين جودة المحاصيل والري الذكي، بالإضافة إلى محور البنية التحتية والإنشاءات عبر تطوير حلول لمراقبة الكباري والأنفاق واكتشاف الشقوق والاهتزازات لدعم السلامة العامة والتنمية العمرانية.

وتشمل أيضًا مجالات النقل والمواصلات من خلال تصميم تطبيقات لمتابعة حالة الطرق والمركبات والبنية التحتية المرورية، فضلًا عن محور الصناعة والتصنيع عبر ابتكار مستشعرات لمراقبة خطوط الإنتاج والحرارة والاهتزازات وتحسين كفاءة التشغيل والسلامة المهنية داخل المصانع.

وتعتمد المسابقة على عدة مراحل تبدأ بالإعلان وفتح باب التسجيل، يعقبها تقديم الأفكار، ثم إعلان الفرق المرشحة، وصولًا إلى مراحل التطوير والنمذجة والتحكيم النهائي، على أن تُختتم بإعلان النتائج وتكريم الفائزين، بما يضمن توفير بيئة تنافسية محفزة تساعد الطلاب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ.

ورصدت المسابقة جوائز مالية ودعمًا متكاملًا للمشروعات الفائزة، حيث يحصل المركز الأول على 50 ألف جنيه مصري إلى جانب تمويل المشروع واحتضانه داخل حاضنة أعمال، بينما يحصل المركز الثاني على 30 ألف جنيه مصري ودعم لتطوير المشروع، ويحصل المركز الثالث على 15 ألف جنيه مصري وشهادة تكريم وهدايا عينية، بالإضافة إلى عدد من الجوائز الخاصة لأفضل نموذج أولي وأفضل مشروع بيئي وأفضل فريق مجتمعي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة “Sensor X Challenge” تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الابتكار داخل الجامعات المصرية، وتعزيز دور الطلاب في تقديم حلول تكنولوجية تطبيقية تسهم في معالجة التحديات الواقعية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الصندوق يحرص على توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الواعدة، واحتضان الأفكار المتميزة وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق في السوق، بما يسهم في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تبني المبادرات التي تستهدف إعداد جيل من المبتكرين ورواد الأعمال.

وأضاف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن مسابقة “Sensor X Challenge” تمثل منصة وطنية واعدة لاكتشاف العقول المبدعة داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتأهيلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي والتحول الرقمي.

وأوضح أن المسابقة لا تقتصر على التنافس العلمي، بل تسعى إلى خلق بيئة متكاملة تجمع بين الإبداع الأكاديمي والتطبيق العملي وريادة الأعمال، بما يتيح للطلاب تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية قادرة على خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن معهد إعداد القادة يواصل دوره في اكتشاف المواهب الطلابية وصقل قدراتهم العلمية والإبداعية، تنفيذًا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المستقبل وصناعة التنمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إطلاق مسابقة “Sensor X Challenge” يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الابتكار داخل الجامعات المصرية، وتشجيع الطلاب على الانخراط في مشروعات بحثية وتطبيقية ترتبط باحتياجات المجتمع الفعلية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم المبادرات التي تسهم في تحويل الأفكار العلمية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق، بما يعزز من دور الجامعات كمحركات رئيسية للتنمية، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توفير بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال داخل المؤسسات التعليمية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

الأهلي

بـ44 هدفًا.. الأهلي الأقوى هجومياً في مجموعة البطل هذا الموسم

ترشيحاتنا

حكم الصيام في أيام التشريق

حكم الصيام في أيام التشريق للحاج وغير الحاج .. المأثور عن النبي ﷺ

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق.. ماذا قال العلماء؟

الشيخ محمد حسان

فوق جبل عرفات.. الشيخ محمد حسان يخطف القلوب بدعاء مؤثر وسط الحجاج

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد