مسابقة لطلاب الجامعات المصرية لابتكار المستشعرات وتعزيز الابتكار

في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى دعم الابتكار وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب داخل الجامعات المصرية، وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الأخيرة على إطلاق مسابقة ابتكار المستشعرات “Sensor X Challenge”، لدعم الطلاب المبدعين وتشجيعهم على تقديم حلول تكنولوجية ذكية لمواجهة التحديات التنموية والصناعية والبيئية، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالبحث العلمي وريادة الأعمال ومتطلبات سوق العمل الحديثة.

وتأتي المسابقة في سياق توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة الابتكار داخل الجامعات المصرية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتحويل أفكارهم العلمية إلى تطبيقات عملية ومشروعات مبتكرة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية، ويتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي والاستدامة.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبالتعاون مع الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وتهدف مسابقة “Sensor X Challenge” إلى بناء جيل من المبتكرين القادرين على تصميم حلول استشعار ذكية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي في ابتكار تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتطوير.

وتستهدف المسابقة طلاب الجامعات المصرية الموهوبين والمبدعين في مجالات التكنولوجيا والهندسة والذكاء الاصطناعي والبرمجة والأنظمة الذكية، حيث تعتمد على تصميم وتطوير مستشعرات مبتكرة تسهم في حل مشكلات حقيقية داخل عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي.

وتشمل مجالات المسابقة عدة قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها البيئة والاستدامة من خلال تطوير حلول لقياس جودة الهواء والمياه والكشف عن التسربات والتلوث، إلى جانب مجال الصحة والطب الحيوي عبر تصميم تطبيقات لمراقبة المؤشرات الحيوية وتحليل الحركة والنشاط البدني.

كما تتضمن المسابقة محور الزراعة الذكية من خلال ابتكار مستشعرات لقياس رطوبة وحرارة التربة وتحسين جودة المحاصيل والري الذكي، بالإضافة إلى محور البنية التحتية والإنشاءات عبر تطوير حلول لمراقبة الكباري والأنفاق واكتشاف الشقوق والاهتزازات لدعم السلامة العامة والتنمية العمرانية.

وتشمل أيضًا مجالات النقل والمواصلات من خلال تصميم تطبيقات لمتابعة حالة الطرق والمركبات والبنية التحتية المرورية، فضلًا عن محور الصناعة والتصنيع عبر ابتكار مستشعرات لمراقبة خطوط الإنتاج والحرارة والاهتزازات وتحسين كفاءة التشغيل والسلامة المهنية داخل المصانع.

وتعتمد المسابقة على عدة مراحل تبدأ بالإعلان وفتح باب التسجيل، يعقبها تقديم الأفكار، ثم إعلان الفرق المرشحة، وصولًا إلى مراحل التطوير والنمذجة والتحكيم النهائي، على أن تُختتم بإعلان النتائج وتكريم الفائزين، بما يضمن توفير بيئة تنافسية محفزة تساعد الطلاب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ.

ورصدت المسابقة جوائز مالية ودعمًا متكاملًا للمشروعات الفائزة، حيث يحصل المركز الأول على 50 ألف جنيه مصري إلى جانب تمويل المشروع واحتضانه داخل حاضنة أعمال، بينما يحصل المركز الثاني على 30 ألف جنيه مصري ودعم لتطوير المشروع، ويحصل المركز الثالث على 15 ألف جنيه مصري وشهادة تكريم وهدايا عينية، بالإضافة إلى عدد من الجوائز الخاصة لأفضل نموذج أولي وأفضل مشروع بيئي وأفضل فريق مجتمعي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن مسابقة “Sensor X Challenge” تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الابتكار داخل الجامعات المصرية، وتعزيز دور الطلاب في تقديم حلول تكنولوجية تطبيقية تسهم في معالجة التحديات الواقعية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الصندوق يحرص على توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات الواعدة، واحتضان الأفكار المتميزة وتحويلها إلى نماذج قابلة للتطبيق في السوق، بما يسهم في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تبني المبادرات التي تستهدف إعداد جيل من المبتكرين ورواد الأعمال.

وأضاف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن مسابقة “Sensor X Challenge” تمثل منصة وطنية واعدة لاكتشاف العقول المبدعة داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتأهيلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي والتحول الرقمي.

وأوضح أن المسابقة لا تقتصر على التنافس العلمي، بل تسعى إلى خلق بيئة متكاملة تجمع بين الإبداع الأكاديمي والتطبيق العملي وريادة الأعمال، بما يتيح للطلاب تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية قادرة على خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن معهد إعداد القادة يواصل دوره في اكتشاف المواهب الطلابية وصقل قدراتهم العلمية والإبداعية، تنفيذًا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المستقبل وصناعة التنمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إطلاق مسابقة “Sensor X Challenge” يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الابتكار داخل الجامعات المصرية، وتشجيع الطلاب على الانخراط في مشروعات بحثية وتطبيقية ترتبط باحتياجات المجتمع الفعلية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم المبادرات التي تسهم في تحويل الأفكار العلمية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق، بما يعزز من دور الجامعات كمحركات رئيسية للتنمية، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توفير بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال داخل المؤسسات التعليمية.