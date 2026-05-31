صور مسربة تكشف التصميم النهائي لهاتف Samsung Galaxy S26 FE قبل الإطلاق الرسمي

رصدت تسريبات عتادية حية نُشرت عبر منصات تكنولوجية عالمية، المظهر الرسمي والملامح التصميمية النهائية لهاتف سامسونج المنتظر "Samsung Galaxy S26 FE".

وأظهرت الصور المصنوعة حاسوبياً بناءً على مخططات المصانع الرسمية (CAD)، تفوقاً هندسياً لافتاً تعتزم الشركة الكورية الجنوبية من خلاله صياغة جيل جديد من الهواتف التي تقدم قيمة عتادية رائدة بأسعار متوازنة لعام 2026.

حواف شاشة فائقة النحافة تزيد من المساحة البصرية

تستهدف سامسونج عبر هاتف "Galaxy S26 FE" التخلص من العيوب التصميمية الملازمة للأجيال السابقة، لاسيما سماكة حواف الشاشة.

ورصدت الصور المسربة نجاح مهندسي الشركة في تقليص الإطار الأسود المحيط بالشاشة بشكل متناسق وموحد من جميع الجهات، مما يمنح الواجهة الأمامية مظهراً راقياً يقترب من الهواتف الرائدة الفاخرة.

ويوفر تجربة بصرية مريحة لعرض المحتوى وتصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتف.

هيكل مسطح بالكامل مع إعادة هندسة منصة الكاميرات

يمنح الهيكل الخارجي المعدني المصقول هاتف سامسونج الجديد متانة دفاعية متمثلة في مقاومة الصدمات العنيفة والخدوش اللحظية.

وأوضحت المخططات المسربة أن الهاتف يعتمد على جوانب مسطحة بالكامل تتماشى مع لغة التصميم المعاصرة لعام 2026، بالتكامل مع لقطات تظهر ترتيباً عمودياً أنيقاً لعدسات الكاميرا الخلفية الثلاثية بدون وجود جزيرة كاميرات ضخمة، مما يقلل من بروز الجهاز ويسمح باستقراره بشكل أفضل عند وضعه على الأسطح.

ترقيات عملية كبرى تترقبها الأسواق المصرية والعربية

تتكامل الترقيات الجمالية لهيكل الهاتف مع توقعات عتادية تشير إلى تزويد الجهاز بمعالجات ذكية فائقة الكفاءة مصممة بتكنولوجيا موفرة للاستهلاك الكيميائي للبطارية.

وتفتح هذه القفزة آفاقاً تنافسية واسعة لسامسونج في مصر والشرق الأوسط، حيث تحظى سلسلة "FE" باهتمام وبحث مكثف من قِبل الشباب والمحترفين الذين يطمحون للحصول على ميزات الكاميرات المتقدمة وخصائص الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" بأسعار اقتصادية ملائمة.

ويبرهن الكشف المبكر عن المظهر الرسمي لهاتف "Samsung Galaxy S26 FE" على أن معركة الهواتف متوسطة الفئة العليا باتت تتطلب دمج الأداء القوي بالتصاميم العصرية الجذابة لحسم رضا المستهلك؛ ومع بدء العد التنازلي للإعلان الرسمي لعام 2026.

ويتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه اللمسات الهندسية المحسنة في إشعال معدلات الطلب المسبق وحسم صدارة المبيعات المحلية فور الطرح التجاري.