تسريبات تكشف تغييرًا مفاجئًا في أسماء هواتف سامسونج القابلة للطي المقبلة

أفاد تسريب جديد من موقع Ice Universe، بأن هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة قد تأتي بأسماء أبسط مما كان متوقعا، موضحا أن الشركة قد تتخلى عن تسميتي "وايد" و"لارج" المربكتين اللتين انتشرتا مؤخراً في شائعات سلسلة هواتف Galaxy Z Fold 8.

وذكر الموقع أنه بدلاً من ذلك، قد يتم إطلاق الجهاز الذي تم الترويج له سابقاً باسم Galaxy Z Fold 8 Wide ببساطة باسم Galaxy Z Fold 8، بينما قد يظهر الطراز الأعلى سعراً لأول مرة باسم Galaxy Z Fold 8 Ultra.

وإذا صحّ هذا التغيير، فسيجعل فهم تشكيلة هواتف سامسونج القابلة للطي أسهل بكثير، حيث ظهرت أسماء مثل "Z Fold 8 Wide" و"Galaxy Z Wide Fold" في تسريبات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الكثيرين شعروا أن هذه العلامات التجارية تبدو غريبة ومعقدة بلا داعٍ.

ومن المتوقع أن يتفوق طراز Ultra المُشاع على طراز Fold 8 القياسي، مع بعض التحسينات الملحوظة في مكوناته.

وتشير التقارير الحالية إلى أنه قد يتميز ببطارية أكبر سعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى نظام كاميرا ثلاثية أكثر تطوراً يتضمن عدسة تقريب مخصصة. في المقابل، يُشاع أن طراز Fold 8 القياسي سيستخدم بطارية أصغر قليلاً سعة 4800 مللي أمبير ونظام كاميرا ثنائية أبسط.

ولا يزال من المتوقع أن يستخدم كلا الجهازين مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 وشاشات قابلة للطي محسّنة، على الرغم من أن الطراز القياسي قد يعتمد نسبة عرض إلى ارتفاع أكثر إحكاما مقارنة بنسخة Ultra.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف سامسونج عن الهواتف القابلة للطي الجديدة خلال حدث Galaxy Unpacked الصيفي المعتاد في يوليو 2026.

وأشارت الشائعات الأخيرة إلى احتمال إقامة حدث إطلاق في لندن، على الرغم من أن سامسونج لم تؤكد أي تفاصيل رسمياً حتى الآن.

ويُعدّ التوجه نحو علامات تجارية أكثر وضوحاً أمراً منطقياً في ظلّ استمرار نموّ المنافسة في قطاع الهواتف القابلة للطي. وقد عملت العلامات التجارية الصينية بجدّ على تحسين أجهزتها القابلة للطي خلال العام الماضي، ولا يزال دخول شركة آبل إلى هذا القطاع، الذي طال انتظاره، يلوح في الأفق.