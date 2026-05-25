قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تغييرًا مفاجئًا في أسماء هواتف سامسونج القابلة للطي المقبلة

هواتف Galaxy Z Fold 8
هواتف Galaxy Z Fold 8
لمياء الياسين

أفاد تسريب جديد من موقع Ice Universe، بأن هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة قد تأتي بأسماء أبسط مما كان متوقعا، موضحا أن الشركة قد تتخلى عن تسميتي "وايد" و"لارج" المربكتين اللتين انتشرتا مؤخراً في شائعات سلسلة هواتف Galaxy Z Fold 8.

وذكر الموقع أنه بدلاً من ذلك، قد يتم إطلاق الجهاز الذي تم الترويج له سابقاً باسم Galaxy Z Fold 8 Wide ببساطة باسم Galaxy Z Fold 8، بينما قد يظهر الطراز الأعلى سعراً لأول مرة باسم Galaxy Z Fold 8 Ultra.

وإذا صحّ هذا التغيير، فسيجعل فهم تشكيلة هواتف سامسونج القابلة للطي أسهل بكثير، حيث ظهرت أسماء مثل "Z Fold 8 Wide" و"Galaxy Z Wide Fold" في تسريبات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الكثيرين شعروا أن هذه العلامات التجارية تبدو غريبة ومعقدة بلا داعٍ.

هواتف سامسونج القابلة للطي


جالاكسي زد فولد 8 ألترا

ومن المتوقع أن يتفوق طراز Ultra المُشاع على طراز Fold 8 القياسي، مع بعض التحسينات الملحوظة في مكوناته.

وتشير التقارير الحالية إلى أنه قد يتميز ببطارية أكبر سعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى نظام كاميرا ثلاثية أكثر تطوراً يتضمن عدسة تقريب مخصصة. في المقابل، يُشاع أن طراز Fold 8 القياسي سيستخدم بطارية أصغر قليلاً سعة 4800 مللي أمبير ونظام كاميرا ثنائية أبسط.

ولا يزال من المتوقع أن يستخدم كلا الجهازين مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 وشاشات قابلة للطي محسّنة، على الرغم من أن الطراز القياسي قد يعتمد نسبة عرض إلى ارتفاع أكثر إحكاما مقارنة بنسخة Ultra.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف سامسونج عن الهواتف القابلة للطي الجديدة خلال حدث Galaxy Unpacked الصيفي المعتاد في يوليو 2026.

وأشارت الشائعات الأخيرة إلى احتمال إقامة حدث إطلاق في لندن، على الرغم من أن سامسونج لم تؤكد أي تفاصيل رسمياً حتى الآن.

ويُعدّ التوجه نحو علامات تجارية أكثر وضوحاً أمراً منطقياً في ظلّ استمرار نموّ المنافسة في قطاع الهواتف القابلة للطي. وقد عملت العلامات التجارية الصينية بجدّ على تحسين أجهزتها القابلة للطي خلال العام الماضي، ولا يزال دخول شركة آبل إلى هذا القطاع، الذي طال انتظاره، يلوح في الأفق.

هاتف Galaxy Z Fold 8 Wide Galaxy Z هواتف سامسونج القابلة للطي طراز Ultra كاميرا ثنائية حدث Galaxy Unpacked

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مصطفي محمد

محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

ترشيحاتنا

يوسف إبراهيم

يوسف إبراهيم: فضلت تمثيل مصر في الإسكواش على أمريكا وهدفي الأولمبياد

قائمة إسبانيا

إسبانيا تعلن قائمتها النهائية المشاركة في كأس العالم 2026

أحمد دويدار

أحمد دويدار: الأهلي لا يستحق المشاركة في الكونفدرالية هذا الموسم

بالصور

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد