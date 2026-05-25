محافظ بني سويف يتفقد مشروعي إحلال وتجديد مستشفيي ببا وسمسطا المركزيين

في إطار برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الحيوية، أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، جولة ميدانية شملت مركزي ببا وسمسطا، للوقوف على مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز في مشروعات إحلال وتجديد المستشفيين المركزيين بالمدينتين، واللذين يتم تنفيذهما في إطار خطة وزارة الصحة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي.

بدأ المحافظ جولته بتفقد سير العمل بمشروع مستشفى ببا المركزي، حيث اطلع على آخر مستجدات ومراحل العمل بالمشروع الجاري تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 8 آلاف متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي يضم بدرومًا ودورًا أرضيًا و5 أدوار متكررة بإجمالي مساحة تصل إلى 31.5 ألف متر مربع.

ويشتمل البدروم على: خزان أرضي، غرفة مضخات، مشرحة، مخازن، مغسلة، مطعم عاملين، منطقة للنفايات الطبية، الغازات الطبية، غرف الكهرباء، ورش، خدمات وإداري، فيما تبلغ السعة السريرية للمستشفى 209 أسرة موزعة بواقع: 85 إقامة، 44 عناية مركزة، 10 حروق، 5 رعاية حروق، 42 أطفال مبتسرين، 27 طوارئ، إلى جانب 19 عيادة خارجية، و6 غرف عمليات، و52 ماكينة غسيل كلوي، و4 ثلاجات حفظ موتى.

وخلال الجولة، ناشدت الشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد مستشفى ببا المركزي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، المواطنين والأهالي المقيمين بمحيط الأعمال، التعاون مع فرق العمل وتيسير أعمال التنفيذ، خاصة في ظل ما قد تفرضه طبيعة المشروع من حركة للمعدات والخامات ووجود بعض الآثار المؤقتة بالشوارع المحيطة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع الذي يستهدف دعم وتطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهالي مركز ببا، مع التأكيد على الالتزام بتقليل أية تأثيرات ناتجة عن الأعمال وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من التنفيذ.

واستكمل المحافظ جولته بالتوجه إلى مركز ومدينة سمسطا، حيث تابع مستجدات وسير العمل بمشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي، واستمع إلى عرض تضمن الإشارة إلى بدء العمل وتسليم الموقع أول فبراير الماضي، حيث يتكون المشروع من مبنى رئيسي يضم: أرضي و6 أدوار وغرف سطح، بالإضافة إلى خزان حريق، غرفة طلمبات، مبنى مسجد، مبنى مدرسة تمريض وإدارة صحية، وغرفة موزع، فيما تسير معدلات التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.

ووجه محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين من وكيل وزارة الصحة ورؤساء مدينتي ببا وسمسطا، بالمتابعة المستمرة لسير ومعدلات التنفيذ بالمشروعين، وإعداد تقارير دورية شهرية تتضمن نسب ومعدلات الإنجاز ومقارنتها بالمستهدف وفق الجدول الزمني المحدد لكل مشروع على حدة.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة ببا بتعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع الشركة المنفذة ومديرية الصحة لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ، بما يضمن انتظام سير العمل بالمشروع وفق المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطتها لتطوير المنظومة الصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والعميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا، واللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، والمهندسة إسراء حامد من المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والأستاذ وليد كامل نائب رئيس مركز ومدينة ببا.