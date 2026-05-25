قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروعي إحلال وتجديد مستشفيي ببا وسمسطا المركزيين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

في إطار برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الحيوية، أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، جولة ميدانية شملت مركزي ببا وسمسطا، للوقوف على مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز في مشروعات إحلال وتجديد المستشفيين المركزيين بالمدينتين، واللذين يتم تنفيذهما في إطار خطة وزارة الصحة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي.

بدأ المحافظ جولته بتفقد سير العمل بمشروع مستشفى ببا المركزي، حيث اطلع على آخر مستجدات ومراحل العمل بالمشروع الجاري تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 8 آلاف متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي يضم بدرومًا ودورًا أرضيًا و5 أدوار متكررة بإجمالي مساحة تصل إلى 31.5 ألف متر مربع.

ويشتمل البدروم على: خزان أرضي، غرفة مضخات، مشرحة، مخازن، مغسلة، مطعم عاملين، منطقة للنفايات الطبية، الغازات الطبية، غرف الكهرباء، ورش، خدمات وإداري، فيما تبلغ السعة السريرية للمستشفى 209 أسرة موزعة بواقع: 85 إقامة، 44 عناية مركزة، 10 حروق، 5 رعاية حروق، 42 أطفال مبتسرين، 27 طوارئ، إلى جانب 19 عيادة خارجية، و6 غرف عمليات، و52 ماكينة غسيل كلوي، و4 ثلاجات حفظ موتى.

وخلال الجولة، ناشدت الشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد مستشفى ببا المركزي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، المواطنين والأهالي المقيمين بمحيط الأعمال، التعاون مع فرق العمل وتيسير أعمال التنفيذ، خاصة في ظل ما قد تفرضه طبيعة المشروع من حركة للمعدات والخامات ووجود بعض الآثار المؤقتة بالشوارع المحيطة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع الذي يستهدف دعم وتطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهالي مركز ببا، مع التأكيد على الالتزام بتقليل أية تأثيرات ناتجة عن الأعمال وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من التنفيذ.

واستكمل المحافظ جولته بالتوجه إلى مركز ومدينة سمسطا، حيث تابع مستجدات وسير العمل بمشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي، واستمع إلى عرض تضمن الإشارة إلى بدء العمل وتسليم الموقع أول فبراير الماضي، حيث يتكون المشروع من مبنى رئيسي يضم: أرضي و6 أدوار وغرف سطح، بالإضافة إلى خزان حريق، غرفة طلمبات، مبنى مسجد، مبنى مدرسة تمريض وإدارة صحية، وغرفة موزع، فيما تسير معدلات التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.

ووجه محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين من وكيل وزارة الصحة ورؤساء مدينتي ببا وسمسطا، بالمتابعة المستمرة لسير ومعدلات التنفيذ بالمشروعين، وإعداد تقارير دورية شهرية تتضمن نسب ومعدلات الإنجاز ومقارنتها بالمستهدف وفق الجدول الزمني المحدد لكل مشروع على حدة.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة ببا بتعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع الشركة المنفذة ومديرية الصحة لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء التنفيذ، بما يضمن انتظام سير العمل بالمشروع وفق المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطتها لتطوير المنظومة الصحية.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والعميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا، واللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، والمهندسة إسراء حامد من المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والأستاذ وليد كامل نائب رئيس مركز ومدينة ببا.

بني سويف محلفظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مصطفي محمد

محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

ترشيحاتنا

المتهم

ملابسات تحطيم زجاج سيارة مهندس وسرقة مبلغ مالي من داخلها بمدينة نصر

ارشيفيه

مصرع طفلة إثر سقوطها فى بحر كفر الجنينة بالدقهلية

المتهم

اللي عايز رخصة.. القبض على المتهم بالنصب على المواطنين في أسيوط

بالصور

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد