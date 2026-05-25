محافظات

زراعة بني سويف تكثف جهودها في توريد القمح ودعم الإنتاج الزراعي

صورة ارشيفية

واصلت مديرية الزراعة ببني سويف برئاسة المهندس محمد أمين تنفيذ خطط المتابعة والمرور الميداني خلال شهر مايو.

وتابع وكيل الوزارة محمد أمين انتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح المحلية لموسم 2025/2026، إلى جانب المرور على مراكز إهناسيا وبني سويف والواسطى وببا لمتابعة إدخال الحصر الصيفي، ومتابعة أعمال صرف الأسمدة وتوافر مستلزمات الإنتاج، بجانب تفقد الزراعات الصيفية والاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل والتأكد من انتظام الري والتسميد وتطبيق التوصيات الفنية.

كما شهدت المديرية اجتماعات تنظيمية لمتابعة ملفات التعاون الزراعي ومنظومة كارت الفلاح ولجنة الإيجارات، إلى جانب متابعة أعمال التحديث الخاصة بمنظومة الصرف والتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ برامج تدريب للعاملين بالإصلاح الزراعي على منظومة الدفع الإلكتروني، فضلًا عن استمرار المرور على الجمعيات الزراعية لمراجعة الأرصدة ومتابعة الدورة المستندية وانتظام صرف المقررات السمادية للموسم الصيفي.

وفي ملف محصول القمح، واصلت المحافظة جهودها المكثفة لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد، حيث بلغت المساحة التي تم حصادها حتى 24 مايو 90 ألفًا و550 فدانًا من إجمالي 116 ألفًا و381 فدانًا، فيما سجلت كميات القمح الموردة خلال الموسم حتى تاريخه 254 ألفًا و510 أطنان، من خلال الصوامع والشون ومواقع التخزين المختلفة على مستوى المحافظة، مع استمرار المرور على مواقع الاستلام ومتابعة انتظام عمليات التوريد وتذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، نفذت المديرية 20 فعالية إرشادية تنوعت بين الندوات والزيارات الحقلية وأيام الحصاد والمدارس الحقلية، استفاد منها 285 مزارعًا على مستوى المحافظة، وشملت برامج التوعية محصول القطن والموالح والذرة الشامية والريحان، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وبرامج الدعم الفني، إلى جانب تنفيذ جلسات إرشادية بمشروع “EU Zira3a” في عدد من القرى، كما شهد شهر مايو تخريج دفعة جديدة من السيدات المشاركات بمشروع “الفنار” بالتعاون مع مؤسسة رؤية حياة، في إطار دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وبناء القدرات.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، نفذت المديرية حملات مرورية على مصانع الأعلاف ومحال تداولها والمزارع ومراكز تجميع الألبان، شملت المرور على عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية ومراجعة حركة الإنتاج ومطابقة السجلات، فضلًا عن إجراء معاينات لمزارع الدواجن وإصدار تراخيص جديدة ومتابعة الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منظومة التداول وتوفير احتياجات السوق.

وفي ملف حماية الأراضي، واصلت المديرية جهودها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 163 حالة تعدٍ حديثة على الفور خلال الفترة من 26 أبريل حتى 23 مايو، إلى جانب إزالة 150 حالة سابقة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية، مع استمرار المتابعة الميدانية وتحرير المحاضر اللازمة ومنع صرف الأسمدة للمخالفين وفقًا للضوابط المنظمة.

فيما واصلت المديرية أعمال المتابعة الزراعية المتخصصة، من بينها المرور على الزراعات البستانية والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل، وفحص زراعات الذرة الشامية ضمن أعمال الرصد المبكر لدودة الحشد الخريفية، ومتابعة مكافحة آفات القطن، وتنفيذ أعمال خلط وتجهيز الطعوم السامة بالجمعيات الزراعية، فضلًا عن متابعة محلات المبيدات والتأكد من التراخيص وصلاحية المنتجات المتداولة.

وفي قطاع الري والصرف الزراعي، تابعت المديرية عددًا من ملفات شكاوى المزارعين المتعلقة بضعف المياه والصرف المغطى، مع التنسيق المستمر مع أجهزة الري والصرف، إلى جانب إعداد بيانات تطهيرات المساقي الخصوصية، ومتابعة زراعة الأرز بمركز إهناسيا، ودراسة احتياجات بعض المساقي التي لا تصل إليها المياه لبحث سبل دعمها من خلال الجهات المختصة.

كما واصلت المديرية متابعة توريد محصول بنجر السكر، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى مصنع الفيوم نحو 344 ألفًا و593 طنًا بمتوسط 18.7 طنًا للفدان، فيما تم توريد 18 ألفًا و830 طنًا لمصنع القناة بمتوسط 16.7 طنًا للفدان، في إطار المتابعة المستمرة للمحاصيل التعاقدية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، بلغ إجمالي عدد الاستمارات المسجلة بالمحافظة 282 ألفًا و658 استمارة، تم اعتماد 282 ألفًا و648 منها، بما يعكس انتظام العمل بالمنظومة وتيسير حصول المزارعين على الخدمات الزراعية المختلفة، ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع الزراعي بالمحافظة.

