وكيل تعليم بني سويف يتابع ختام امتحانات نهاية العام لسنوات النقل

تابع الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ختام امتحانات نهاية العام لسنوات النقل في يومها الأخير، وذلك من خلال التواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة والاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام.

وشهد اليوم الأخير أداء أكثر من 164 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الخامس والسادس الابتدائي امتحاناتهم في مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم، فيما كان طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية قد اختتموا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من الانضباط والالتزام داخل اللجان.

وأكد الدكتور محمود الفولي أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم أولًا بأول بالتزامن مع سير الامتحانات، مع التشديد على تحري الدقة والالتزام الكامل بمعايير العدالة والشفافية، ومراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وقال وكيل الوزارة إن هناك متابعة يومية ومستمرة لأعمال الكنترول، مع الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية.



وكان وكيل الوزارة قد أجرى اليوم جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدارس قرية السلطاني التابعة لإدارة ببا التعليمية، حيث تفقد عددًا من اللجان المنعقد بها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدرسة السلطاني الابتدائية المشتركة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وفي ختام تصريحاته، وجّه الدكتور محمود الفولي الشكر والتقدير لجميع المعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال الامتحانات، مثمنًا جهودهم الكبيرة في خروج امتحانات سنوات النقل بالشكل اللائق والمنظم، كما وجّه الشكر لقيادات التعليم بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس على ما بذلوه من جهد وعطاء طوال فترة انعقاد الامتحانات.