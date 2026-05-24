بني سويف.. ضبط لحوم وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

تشكلت حملة من إدارة تموين ببا في بني سويف بقيادة احمد سمير مدير الإدارة للمرور على المحال العامة والأنشطة التموينية.

وأسفرت عن تحرير الاتي عدد ٨ جنحة وعدد ٣ تقارير لعدد ٣ تجار تموين بالتفتيش على محل لبيع اللحوم المجمدة والأسماك تم ضبط ١١ كيلو جرام لحوم بيضاء غير مدون عليها أى بيانات تفيد مصدرها وبظهر عليها علامات التلف.

وبالتفتيش أيضا تم ضبط ٨ كيلو جرام سمك مكرونة أبيض مجمد وغير مدون عليه اى بيانات ويظهر عليه علامات الفساد والتلف، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها.



وبالتفتيش على محل بقالة تم ضبط عدد 5 كيلو جرام زبده صفراء مجهولة المصدر يظهر على اطرافها الفساد، تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشانها من النيابة العامة.

وبالتفتيش على محل لبيع الأجهزة الكهربائية تم التحفظ على عدد ٦ خلاط وعدد ٧ مروحة حائط واستاند مجهولة المصدر بدون فواتير تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشانها.

كما تحرر 2 جنحه عدم اعلان عن اسعار السلع لعدد 2 محل بقالة، وتحرر عدد 3جنحة عدم حمل شهادة صحية تفيد الخلو من الأمراض لعدد اثنين مطعم وجبات جاهزة ولمحل حلويات.

وفى مجال الأنشطة التموينية تم تحرير عدد ٣ تقرير اثبات حالة، و تحرير تقرير لعدم ممارسة النشاط في المكان المرخص لمحل بقالة تموينية حيث تم المرور عليه.

وتبين تحويل المحل لمحل لبيع الأدوات الصحية والسباكة ونقل النشاط بمحل داخل القرية.



وبالتفتيش على محل بقالة تموينية تم تحرير تقرير ممارسه النشاط فى غير المكان المرخص له، حيث تبين تحويل المحل لمحل بيع المجمدات والاسماك ونقل النشاط بمسكنه داخل القرية.

وتحرر تقرير غلق لمحل بقالة تموينية لعدم ممارسة النشاط فى المواعيد الرسمية، وبدون اذن حيث تم تحرير المحاضر وتم العرض.