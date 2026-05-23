محافظ بني سويف ورئيس شركة مياه الشرب يبحثان تحسين مستوى الخدمة

التقى محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، بالمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة، وبحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية للتعامل السريع مع الأعطال وتقليل تأثير أعمال الصيانة على المواطنين، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من المقترحات والإجراءات التي تستهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية والتعامل الفوري مع الشكاوى والمناطق الساخنة التي تشهد ضعفاً في الخدمة، إلى جانب استعراض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لتحسين كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية بالمحطات.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق الكامل بين شركة المياه وكافة الأجهزة التنفيذية، مع تعزيز التواصل مع المواطنين وإتاحة المعلومات بشفافية، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الصيانة أو الأعطال المفاجئة، بما يساعد على تقليل التأثيرات الناتجة عنها وطمأنة المواطنين بحجم الجهود المبذولة لتحسين الخدمة.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، مع العمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية إتاحة المعلومات للمواطنين بكل شفافية ووضوح، خاصة ما يتعلق بأعمال الصيانة أو أي انقطاعات أو أعطال طارئة، بما يعزز الثقة ويضمن مشاركة المواطن في متابعة جهود تحسين الخدمة.

من جانبها، أوضحت المهندسة دينا عمر أن الشركة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة التوسع العمراني غير المخطط وظهور امتدادات عمرانية جديدة بعدد من المناطق، وهو ما تسبب في تحميل شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بأحمال تفوق طاقتها التصميمية، خاصة بالمناطق المرتفعة وأطراف الشبكات.

وأضافت أن بعض المناطق التي كانت مصممة لخدمة أعداد محددة من السكان شهدت زيادات كبيرة في الكثافات السكانية، مشيرة إلى أن عزبة الحمرايا شرق النيل على سبيل المثال يبلغ تعدادها الرسمي نحو 1650 نسمة بينما يتجاوز العدد الفعلي حالياً 18 ألف نسمة، فضلاً عن وجود عدد كبير من الأبراج السكنية، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على الخدمة.

واستعرضت رئيس الشركة الإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها بعدد من المراكز والقرى، حيث تم تنفيذ صيانة وقائية مكثفة بمحطة مياه تل ناروز للحفاظ على أعلى معدلات التشغيل وتوفير المياه بعدد ساعات مناسب يومياً، مع الدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة عند الحاجة، إلى جانب طرح أعمال رفع طاقة خط طرد المحطة والاستعداد لتنفيذ توسعات جديدة بطاقة 15.5 ألف متر مكعب يومياً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما أشارت إلى إعادة تأهيل محطة مياه معصرة نعسان لتعمل بنسبة 120% من طاقتها التصميمية، لتحسين الخدمة بقرية نزلة السعادنة وبعض المناطق بنهاية الشبكات، مع التخطيط لتنفيذ توسعات جديدة بالمحطة بطاقة إضافية 11.2 ألف متر مكعب يومياً.

وفي قطاع الصرف الصحي، أوضحت أنه تم توفير مساحة داخل محطة معالجة صرف صحي بني سويف لتنفيذ توسعات عاجلة لاستيعاب تصرفات قرى بليفيا وبني حمد ودموشيا، مع المطالبة بسرعة تنفيذ توسعات دائمة بطاقة 40 ألف متر مكعب يومياً.

وأضافت أن الشركة تعاملت مع مشكلات السدد المتكرر ببعض شوارع مدينة بني سويف من خلال إحلال جزئي لبعض شبكات الانحدار، والانتهاء من إحلال جزء من خط طرد محطة رفع صرف صحي الجزيرة، وإعادة تشغيل خط طرد آخر بعد إصلاحه لتخفيف الأحمال عن المحطات، مع التخطيط لإنشاء محطتي رفع إضافيتين لاستيعاب التوسعات العمرانية الجديدة.

وفي مركز ناصر، أوضحت رئيس الشركة أنه تم إعادة تأهيل محطة مياه أشمنت ومحطة ناصر المطورة لتحسين الخدمة بمنطقة العلواية والمناطق المرتفعة، مع قرب تشغيل توسعات محطة أشمنت بطاقة إضافية 52 ألف متر مكعب يومياً ضمن مشروعات “حياة كريمة”، كما تم تركيب رافع مياه بقرية طحابوش لتحسين الضغوط بالمناطق الطرفية.

أما بمركز الواسطى، فأشارت إلى استمرار أعمال الصيانة الوقائية بمحطات المياه بقرى صفط الشرقية والغربية وعزبة أبو النور، مع تنفيذ مناوبات لتوفير المياه، إلى جانب التخطيط لإنشاء محطة مياه الواسطى الجديدة بطاقة 34 ألف متر مكعب يومياً، ورفع كفاءة محطة صفط الغربية.

كما تناول اللقاء موقف الخدمة بمراكز أهناسيا والفشن وببا وسمسطا، حيث تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة بعدد من المحطات لتصل بعض المحطات إلى 120% و125% من طاقتها التصميمية، مع استمرار العمل على تنفيذ توسعات جديدة ودعم الشبكات بالمناطق الأكثر احتياجاً.



وأوضحت المهندسة دينا عمر أن المحافظة تضم حالياً 70 محطة مياه شرب بإنتاج يومي يصل إلى نحو 650 ألف متر مكعب يومياً لخدمة أكثر من 3.7 مليون نسمة، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات الأخيرة والتوسع العمراني السريع يتطلبان التوسع المستمر في إنشاء المحطات وخطوط المياه والصرف الصحي.

كما استعرضت جهود الشركة في دعم منظومة التشغيل، والتي شملت توريد 42 طلمبة لمحطات المياه بتكلفة 21 مليون جنيه، و22 طلمبة لمحطات الصرف الصحي بتكلفة 22 مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء 4 مولدات كهربائية جديدة بقيمة 17.5 مليون جنيه، وصيانة 16 مولداً آخر لمواجهة تأثير انقطاع التيار الكهربائي وضمان استمرار تشغيل المحطات.

وأشارت إلى تنفيذ عدد من أعمال الإحلال والتجديد بخطوط الطرد والشبكات، ورفع كفاءة بعض مكونات المحطات، من بينها تنفيذ منظومة للتعامل الآمن مع الكلور بمحطة مياه رياض باشا، ضمن خطة الشركة للحفاظ على استقرار الخدمة وتحسين كفاءة التشغيل.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لملفات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل السريع مع الشكاوى والأعطال، مع دفع جهود التوسعات ورفع الكفاءة بالمحطات والشبكات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.