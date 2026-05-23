الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

طمع في الذهب .. إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتل طفلة ودفنها بمنزلها

هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا
هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا
إيهاب عمر

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا، أوراق ربة منزل إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها باستدراج طفلة جارتها وقتلها ودفن جثمانها داخل غرفة بمنزلها عقب سرقة قرطها الذهبي، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.


وتعود أحداث القضية رقم 17258 لسنة 2024 جنايات دشنا، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بلاغًا بتغيب الطفلة «رحمة. م. ا» أثناء جلوسها أمام منزل أسرتها في انتظار عودة أشقائها من المدرسة بمركز دشنا.
وعلى الفور، وجّه مدير أمن قنا بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة ضباط مباحث مركز شرطة دشنا، حيث كشفت التحريات وفحص كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة جارة المجني عليها «موزه. ح. ع»، 30 عامًا، ربة منزل.
وأوضحت التحريات أن المتهمة استغلت صغر سن الطفلة وعلاقتها بوالدتها، واستدرجتها إلى منزلها المجاور، ثم قامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، قبل أن تستولي على قرطها الذهبي.
وأضافت التحريات أن المتهمة حفرت حفرة داخل إحدى غرف منزلها ودفنت جثمان الطفلة لإخفاء معالم الجريمة، كما أخفت القرط الذهبي داخل مسكن آخر تابع لها.


وخلال التحقيقات، أدلى نجل المتهمة الطفل «كريم. ح. م» بشهادته، مؤكدًا أنه شاهد والدته أثناء ارتكاب الواقعة، وقيامها بنزع القرط الذهبي من أذني المجني عليها ثم دفنها داخل المنزل، قبل أن تصطحبه وشقيقته إلى مسكن آخر لإخفاء المسروقات.

