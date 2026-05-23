ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3123 قتيلا
طلب إحاطة بشأن خطورة غياب الضوابط الكافية على تداول وبيع حبة الغلة ومياه النار
الرئيس السيسي في يوم أفريقيا: المياه ركيزة للحياة والتنمية ومطلوب إدارة رشيدة للأنهار العابرة للحدود
جولة مكوكية لرئيس الوزراء بـ الجيزة.. ويوجه بـ خطة عاجلة لتطوير كفر طهرمس
الرئيس السيسي: التضامن بين دول القارة ضرورة لمواجهة الأزمات وحماية المصالح المشتركة
نجم الزمالك السابق: حاسس إن حسام عبد المجيد هيروح الأهلي
تقرير إسرائيلي: واشنطن قد تؤجل ضرب إيران بسبب عدم جاهزية الجيش الأمريكي الكاملة
الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود
صور.. لاعبو ليفربول يفاجئون صلاح وروبتسون قبل مباراة برينتفورد
زلزال سياسي في السنغال.. الرئيس يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة بالكامل
صندوق النقد الدولي يحذر من مسار "انفجاري" لديون الاتحاد الأوروبي
عبد الغفار: تطوير صرح طبي جديد بالجيزة بتكلفة 316 مليون جنيه.. وخطة متكاملة لتأمين عيد الأضحى والحجاج المصريين
بعد تغييرها| دليل ترددات قنوات أون سبورت الجديدة.. خطوة بخطوة

​مع اشتعال المنافسة في البطولات المصرية والبطولات الأفريقية، يزداد بحث جماهير كرة القدم والرياضة عموماً عن الترددات الجديدة لشبكة قنوات «أون سبورت»، (ON Time Sports)، والتي تُعد الناقل الحصري والشرعي الأبرز للمنافسات المحلية والعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى.

و​حرصاً من إدارة الشبكة على تقديم تجربة مشاهدة مميزة وبث مستقر وبدون انقطاع أو تشويش، جرى تحديث الترددات الخاصة بباقة القنوات (أون سبورت 1، أون سبورت بلس، وأون سبورت ماكس) بتقنية الجودة العالية HD.

​تفاصيل التردد الجديد لقنوات «أون سبورت»

و​يمكن للمشاهدين في مصر والوطن العربي استقبال باقة قنوات أون سبورت عبر الأقمار الصناعية (نايل سات وعرب سات) باستخدام البيانات الرسمية التالية:

​1. عبر القمر الصناعي “نايل سات”

التردد 11977

الاستقطاب رأسي (V) / عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD

2. عبر القمر الصناعي “عرب سات”

التردد 12379

الاستقطاب أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD

خطوة بخطوة.. كيف تضبط التردد على جهاز الاستقبال؟

و​لتنزيل مجموعة قنوات أون سبورت والاستمتاع بالاستوديوهات التحليلية والمباريات مباشرة، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية عبر جهاز التحكم (الريموت كنترول):

دخول القائمة: اضغط على زر Menu (القائمة) في جهاز التحكم.

خيارات التركيب: اختر قائمة التركيب (Installation) ثم انتقل إلى قائمة الترددات (TP List).

إضافة تردد: اضغط على الزر المخصص لـ "إضافة تردد جديد" (غالباً ما يكون باللون الأخضر).

إدخال البيانات: اكتب التردد المقابل للقمر الصناعي (مثل 11977 على النايل سات)، واختر الاستقطاب (رأسي)، ومعدل الترميز (27500).

البحث والحفظ: اضغط على زر البحث (Scan) وانتظر لثوانٍ حتى ينتهي الرسيفر من العثور على الباقة، ثم اضغط على حفظ (Save).

​كما يضمن لك التردد الموحد الجديد (11977) نزول قنوات الشبكة بالكامل، بما فيها قناة أون سبورت ماكس (ON Sport MAX) التي تنقل المباريات الهامة والحاسمة التي تُقام في نفس التوقيت، مما يمنع تفويت أي لحظة من الإثارة الكروية.

مواجهات اليوم السبت

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت 23 مايو 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، حيث يشهد اليوم لقاءات مرتقبة يتصدرها صدام ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، إلى جانب نهائي كأس ألمانيا الذي يجمع بايرن ميونخ وشتوتجارت.

يشهد الدوري المصري عدة مواجهات مهمة تقام جميعها في الثامنة مساءً، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي في مواجهة قوية تُذاع عبر قناة أون سبورت.

كما يواجه حرس الحدود فريق بتروجت، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب عبر قناة ماكس أون سبورت.

وفي مواجهة أخرى، يصطدم مودرن سبورت بفريق غزل المحلة عبر قناة بلس أون سبورت.

