محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية صفط تراب بالمحلة ويعلن تقديم الخدمة لـ 2370 مواطناً

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2370 مواطنًا حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1421 مترددًا شملت إجراء 48 تحليل دم و23 تحليل طفيليات و17 فحصًا بالموجات فوق الصوتية بالإضافة إلى 166 فحصًا ضمن مبادرة افحص واطمن للكشف المبكر.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 939 مواطنًا بالمجان وإجراء خلع الأسنان لـ 19 حالة كما تم تنظيم 14 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين استفاد منها 219 مترددًا وشارك 131 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.