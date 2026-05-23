محافظ قنا يوجه بإحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية ومتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مسؤولي قطاع الزراعة بالمحافظة بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمنظومة صرف الأسمدة المدعمة، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين دون أي معوقات، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ قنا، أهمية إحكام الرقابة على الجمعيات الزراعية وتفعيل منظومة "كارت الفلاح" الإلكترونية، لضمان العدالة والشفافية في التوزيع ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.

وفي السياق، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والوحدات الزراعية التابعة لها، لاستمرار العمل طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة، علاء فاروق، وتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

حيث عقد المهندس أبو العباس عبد الفتاح البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، اجتماعا بحضور مديري العموم، ومديري الإدارات الداخلية، ومديري الإدارات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، لمناقشة ملفات حماية الأراضي، وتسجيل الحصر الزراعي، وآليات توزيع مقررات السماد.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، على سرعة إدخال بيانات الحصر الزراعي عبر أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت"، موجهاً بضرورة صرف كامل المقررات السمادية للمزارعين من خلال منظومة "كارت الفلاح" الذكي لتسهيل الإجراءات وضبط المنظومة.

كما أكد البدري، الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ مالية إضافية خارج الإطار القانوني من الحائزين، وعدم فرض شراء أي مستلزمات إنتاج حرة كشرط لصرف الأسمدة، تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في أنظمة التحصيل الإلكتروني ومنع الممارسات العشوائية.



وشدد وكيل وزارة الزراعة، على إحكام الرقابة لمنع التعديات على الرقعة الزراعية في مهدها، وأنه في حال رصد أي تعدٍ، سيتم إزالته فوراً، مع إرسال إنذار رسمي للمخالف لرفع الأنقاض الناتجة عن الإزالة وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.



