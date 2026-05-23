ندوة بمجمع إعلام قنا حول "المسئولية المجتمعية نحو ترشيد الاستهلاك"

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان "المسئولية المجتمعية نحو ترشيد الاستهلاك" ضمن سلسلة ندوات ترسخ لأهمية الترشيد، ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بتوجيهات اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وبإشراف السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.



أقيمت الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، وحاضرت فيها المهندسة أسماء أحمد مصطفى، مسئول التوعية بالإدارة العامة للبيئة بديوان محافظة قنا،وأدارتها رحاب عبد البارى، مسئول البرامج التنموية بالمجمع، واستهدفت توعية الرائدات الاجتماعيات والمرأة العاملة بسبل تجنب هدر الطاقة وموارد البيئة وتقليل الفاقد منها.





وأشارت المهندسة أسماء أحمد مصطفى، مسئول التوعية بالإدارة العامة لشئون البيئة بديوان محافظة قنا، إلى أن موارد البيئة تشمل: الموارد الدائمة المتجددة بفعل الدورات الطبيعية كالماء والهواء والتربة، وموارد معرضة للنضوب ويجب توفير بدائل لها كالنفط والمعادن والصخور الرسوبية، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من مورد الشمس في بيئة المنزل بالحرص على السماح لضوء الشمس بالدخول للتعقيم والتطهير، وتجديد الهواء وفتح النوافذ والاكتفاء بالإضاءة الطبيعية من أجل الترشيد وضمان بيئة صحية آمنة.

ووجهت مصطفى، نصائح مباشرة لأرباب الأسر بالفحص المستمر لمصادر المياه للتأكد من خلوها من التسريب، وتنظيم استعمال غسالات الملابس والأطباق بالالتزام بالحمولة المطلوبة، ونقع الخضروات، وتدوير المياه بإعادة استخدام الماء المستعمل في ري النباتات المنزلية، وضرورة الحد من استخدام المبيدات داخل المنزل لأمان الأطفال وكبار السن وضعاف المناعة، والاستعانة ببدائل طبيعية مثل تركيبات الخل والصابون السائل مع مغلي الليمون والقرفة ورشها لطرد الحشرات.

وأوضحت مسئول التوعية بإدارة شئون البيئة بمحافظة قنا، بأن الحفاظ على البيئة واجب ديني ووطني واجتماعي، لن يتحقق بدون تضافر جهود الأفراد مع الحكومات، حيث قامت الدولة بتوليد الكهرباء من المحطات الشمسية "محطة بنبان"، واستغلال طاقة الرياح"محطة الزعفرانة"، مشيرة إلى أهمية زيادة مساحة المسطحات الخضراء لتخفيف حدة البصمة الكربونية وتنقية الهواء واستغلال ثمارها وكمظهر جمالي مريح للعين، بجانب الاهتمام بزراعة أشجار الظل والزينة.



وأضافت مصطفى، بأن الالتزام بسلوكيات بسيطة تصنع الفارق وتضمن الاستخدام الرشيد منها عدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها، وتجنب حرقها، والحفاظ على شبكة الصرف الصحي من إلقاء الزيوت ومسببات الانسداد، وإماطة الأذى عن الطريق، وعدم تلويث الماء الجاري، وزراعة الأسطح والشرفات بتربة بسيطة مخصبة.

وناشدت مسئول التوعية بإدارة شئون البيئة بمحافظة قنا، المواطنين بأهمية تركيب لمبات موفرة للطاقة، وفصل الشاحن من المقبس تجنباً لحوادث الحرائق الناجمة عن انصهار الشواحن المصنوعة من خامات رخيصة، والتأكد من إغلاق مصادر الكهرباء وعدم الاكتفاء بالريموت، واستخدام البرايز الحديثة المقفولة من أجل أمان الأطفال.



فيما أشار حسين جابر الملاح، أخصائي توعية بشركة مياه الشرب بقنا، إلى الآليات التى اتخذتها الشركة في إطار جهود الترشيد، منها تنظيم ورش صيانة لتدريب السيدات على مهارات السباكة، وتعليم الرائدات الريفيات، وتوفير حقيبة صيانة لكل متدربة، إلى جانب طرح القطع الموفرة للماء بمراكز خدمة العملاء، حيث تمتاز بأنها سهلة التركيب وتوفر 50% من كمية الماء المستهلك، مضيفاً بأن الشركة وفرت ألعاب تفاعلية لفئة الأطفال للمساهمة فى أعمال التوعية، والسماح بإمكانية شحن الكارت من خدمة فوري، والتواصل مع العملاء من خلال القنوات الشرعية لبحث الشكاوى والمشكلات.





