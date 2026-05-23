بيطري بني سويف: فتح 16 مجزراً لنحر الأضاحي بالمجان للمواطنين

أعلنت مديرية الطب البيطري ببني سويف رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات والمجازر الحكومية على مستوى المحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف برفع درجة الجاهزية خلال فترة العيد، وفي إطار تكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة ، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكدت المديرية أنه سيتم فتح 16 مجزرًا حكوميًا على مستوى مراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي وذبحها مجانًا للمواطنين طوال أيام العيد، تحت إشراف بيطري كامل، مع توفير عدد كاف من الأطباء البيطريين وأطقم العمل اللازمة للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، والتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن التخلص الآمن من المخلفات وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

وشددت مديرية الطب البيطري"بقيادة الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي" على حظر الذبح في الشوارع أو الأماكن العامة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تكثيف أعمال المرور والمتابعة خلال أيام العيد.

وفي السياق ذاته، تكثف المديرية حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والسوبر ماركت والثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسواق الشعبية، بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومواجهة أي ممارسات غير قانونية في تداول اللحوم والمنتجات الحيوانية.

كما تواصل إدارات الإرشاد البيطري تنفيذ حملات التوعية للمواطنين والمربين، والتي تتضمن التعريف بالمواصفات الصحية والعمرية للأضحية السليمة، وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية للحفاظ على البيئة ومنع التلوث، إلى جانب التوعية بطرق الحفظ والتخزين السليم للحوم بعد الذبح، والتحذير من شراء اللحوم أو المنتجات مجهولة المصدر أو غير المدون عليها بيانات معتمدة.