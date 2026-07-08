قمة الناتو: الحلفاء أكدوا على أن إيران يجب ألا تمتلك أبدا سلاحا نوويا

ذكر البيان الختامي لقمة الناتو، أنّ الحلفاء أكدوا على أن إيران يجب ألا تمتلك أبدا سلاحا نوويا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

أعلن ترامب نهاية الهدنة في قمة الناتو في تركيا بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران عشرات الضربات خلال الليل، مما أثار احتمال تجدد الأعمال العدائية بشكل كبير.

أكثر من 80 ضربة على إيران

قال ترامب في اجتماع لقادة الناتو، في صباح اليوم التالي لشن القوات الأمريكية أكثر من 80 ضربة على إيران رداً على الهجمات الإيرانية على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز: "أعتقد أن الأمر انتهى".