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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يأمر بوقف التجارة مع إسبانيا بسبب الإنفاق الدفاعي وخلافات داخل الناتو

ترامب يأمر بوقف التجارة مع إسبانيا بسبب الإنفاق الدفاعي وخلافات داخل الناتو
ترامب يأمر بوقف التجارة مع إسبانيا بسبب الإنفاق الدفاعي وخلافات داخل الناتو
أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم وقف العلاقات التجارية مع إسبانيا، في تصعيد جديد للخلاف القائم بين واشنطن ومدريد بشأن الإنفاق الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ترامب للصحفيين قبيل اجتماع مع قادة دول الناتو في أنقرة: “لم أتحدث إلى إسبانيا. إسبانيا قضية خاسرة. لم نعد نريد أي تعاملات تجارية معها”.

وأضاف، في إشارة بدت موجهة إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “بالمناسبة، أريدك أن تقطع العلاقات معهم”.

ويعود الخلاف بين ترامب وإسبانيا إلى قمة الناتو العام الماضي، عندما كانت مدريد الدولة الوحيدة التي رفضت تأييد هدف الحلف الجديد القاضي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو ما أثار غضب واشنطن. ومنذ ذلك الحين، لوّح ترامب مرارًا بفرض رسوم جمركية ردًا على الموقف الإسباني.

ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن تنفيذ مقترح ترامب، إذ إن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى رسم السياسة التجارية لجميع دوله الأعضاء.

كما زادت حدة التوتر بين البلدين بعدما انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قرار ترامب شن حرب على إيران، ورفض السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في إسبانيا لدعم تلك العمليات.

وقال ترامب: “إسبانيا شريك سيئ للغاية في الناتو. إنها لا تشارك ولا تدفع. لا أريد أن تكون لنا أي علاقة بإسبانيا. أوقفوا كل أشكال التجارة معها، بما في ذلك الزيارات”.

وأضاف: “سنرى إلى أي مدى سيستمرون في موقفهم العدائي عندما يتصلون بنا ويقولون: من فضلك، من فضلك، نريد أن نتاجر معكم”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العلاقات التجارية مع إسبانيا حلف شمال الأطلسي الناتو

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