قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن الضبع: حوادث الطرق وباء عالمي.. ويجب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الطرق
عرض زواج تونسي لـ شوبير.. حراس المنتخبات في مرمى المعجبات بكأس العالم
الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين جامعة الدول العربية من زيارة فلسطين
كم هي قاسية كرة القدم.. الدقائق الأخيرة معضلة إفريقيا في المونديال
وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال عامين
تفاصيل وفاة مشجع داخل مقهى بالإسكندرية أثناء مباراة مصر والأرجنتين
الرئيس الإيراني: سلوك الحكومة الأمريكية في كأس العالم يعكس سياستها الخارجية المعروفة
الهزيمة التي صنعت المستقبل.. كيف خرج منتخب مصر بمكاسب بالجملة من ملحمة الأرجنتين؟
الوزراء يخصص أرضا بالعين السخنة لإقامة مشروعات تنموية
فرح لجامعتين روسيتين داخل مصر.. مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن عدد من الجامعات
سر الـ 15% المفقودة| لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟ اعرف التفاصيل
حين خانت الصافرة العدالة.. أبرز الكوارث التحكيمية في كأس العالم 2026 .. والأخطاء ضد منتخب مصر في المقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان خلال قمة الناتو: تركيا ستساهم فى مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد الناتو

أردوغان خلال قمة الناتو: تركيا ستساهم فى مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد الناتو
أردوغان خلال قمة الناتو: تركيا ستساهم فى مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد الناتو
أ ش أ

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم /الأربعاء/ أن تركيا ستساهم فى مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد الناتو، وستعمل على تعزيز التعاون بين دول الناتو في المجال الدفاعي.

وقال أردوغان فى كلمته -خلال انطلاق أعمال قمة حلف الناتو الـ36 فى أنقرة - :"إن تركيا ستقوم بوضع إمكانياتها لخدمة التحالف عند الحاجة إليها فى البحر الأسود وكوسوفو والبلطيق".

وأضاف أن السبب الرئيسي لنجاح تركيا هو الخطوات التي اتخذتها فى الصناعات الدفاعية وقدرات الإنتاج والتصنيع، لافتا إلى أن تركيا خصصت 24 مليار دولار كميزانية إضافية لتعزيز القدرات الدفاعية والصاروخية.

وتابع :"نتحرك داخل التحالف بشكل فعال ونحن من أهم الدول التى تتعاون فى الصناعات الدفاعية وعلى رأسها الطائرات المسيرة التي أثبتت نجاحها".

وشدد أردوغان على ضرورة وجود تواصل كامل بين الشركاء فى مجال الصناعات الدفاعية والتعاون فى مجال الدفاع، وإزالة كافة العوائق خاصة بين القادة وصناع القرار.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة الابتعاد عن كل التصرفات التي قد تؤثر على العلاقات بين أوروبا والناتو، وتجنب التفرقة واستخدام المنطق لتجنب أى أزمات كبيرة قد تحدث فى أوروبا.

وأشار إلى أن البنية التحتية للصناعات الدفاعية عبر الأطلسي تحتاج إلى دعم كبير، داعيا الناتو لتحمل المزيد من المسؤولية للدفاع عن دول الحلف.

وقال أردوغان إن تركيا تدعم تلبية الاحتياجات الأوكرانية عسكريا، وتشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته نحو السلام بشأن الحرب الأوكرانية، كما تتابع فتح قنوات التواصل والنقاش مع روسيا لتحقيق السلام.

وأكد أن موقف الرئيس ترامب الحازم بشأن محاولات التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب، معلنا استعداد أنقرة لعملية محتملة لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس التركي أن حل الدولتين هو الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط خاصة فى غزة ولبنان، مشددا على أن الحفاظ على السلام هناك مسؤولية جماعية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد الناتو تعزيز التعاون بين دول الناتو المجال الدفاعي قمة حلف الناتو الـ36

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

ترشيحاتنا

الهئية العامة لقصور الثقافة

غدا.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المسرح المتنقل بمراكز الفيوم

جيهان زكي

يسري نصر الله: جيهان زكي وضعت أسس حراك ثقافي مبشر

منه القيعي

منة القيعي تتحسر على خروج منتخب مصر: كان نفسي نفرح يوم كمان

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد