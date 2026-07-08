أردوغان خلال قمة الناتو: تركيا ستساهم فى مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد الناتو

أ ش أ

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم /الأربعاء/ أن تركيا ستساهم فى مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد الناتو، وستعمل على تعزيز التعاون بين دول الناتو في المجال الدفاعي.

وقال أردوغان فى كلمته -خلال انطلاق أعمال قمة حلف الناتو الـ36 فى أنقرة - :"إن تركيا ستقوم بوضع إمكانياتها لخدمة التحالف عند الحاجة إليها فى البحر الأسود وكوسوفو والبلطيق".

وأضاف أن السبب الرئيسي لنجاح تركيا هو الخطوات التي اتخذتها فى الصناعات الدفاعية وقدرات الإنتاج والتصنيع، لافتا إلى أن تركيا خصصت 24 مليار دولار كميزانية إضافية لتعزيز القدرات الدفاعية والصاروخية.

وتابع :"نتحرك داخل التحالف بشكل فعال ونحن من أهم الدول التى تتعاون فى الصناعات الدفاعية وعلى رأسها الطائرات المسيرة التي أثبتت نجاحها".

وشدد أردوغان على ضرورة وجود تواصل كامل بين الشركاء فى مجال الصناعات الدفاعية والتعاون فى مجال الدفاع، وإزالة كافة العوائق خاصة بين القادة وصناع القرار.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة الابتعاد عن كل التصرفات التي قد تؤثر على العلاقات بين أوروبا والناتو، وتجنب التفرقة واستخدام المنطق لتجنب أى أزمات كبيرة قد تحدث فى أوروبا.

وأشار إلى أن البنية التحتية للصناعات الدفاعية عبر الأطلسي تحتاج إلى دعم كبير، داعيا الناتو لتحمل المزيد من المسؤولية للدفاع عن دول الحلف.

وقال أردوغان إن تركيا تدعم تلبية الاحتياجات الأوكرانية عسكريا، وتشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته نحو السلام بشأن الحرب الأوكرانية، كما تتابع فتح قنوات التواصل والنقاش مع روسيا لتحقيق السلام.

وأكد أن موقف الرئيس ترامب الحازم بشأن محاولات التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب، معلنا استعداد أنقرة لعملية محتملة لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وأوضح الرئيس التركي أن حل الدولتين هو الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط خاصة فى غزة ولبنان، مشددا على أن الحفاظ على السلام هناك مسؤولية جماعية.