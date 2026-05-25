تفاصيل استدراج سائق توكتوك وضربه في أرض زراعية بسبب فتاة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام 3 أشخاص بإصطحابه بمركبة توكتوك وإحتجازه داخل أرض زراعية والتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مبلغ مالى بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 مايو تبلغ لمركز شرطة الخانكة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (القائم على النشر "سائق" - مصاب بجروح وكدمات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله قرر بتضرره من (3 عمال– مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام أسلحة بيضاء والإستيلاء منه على مبلغ مالى.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتعدى عليه لقيامه بالإساءة لخطيبة أحدهم، ونفوا إستيلائهم على مبالغ مالية منه أو إحتجازه والتعدى عليه بأسلحة نارية وبيضاء ، وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب للإهتمام بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق.