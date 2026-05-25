الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة إدعاء سيدة اقتحام قوة من مركز شرطة كفر الدورا لمنزلها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر قيام قوة أمنية من مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بإقتحام منزلها دون وجه حق.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 مايو تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة من (عامل –مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شقيق الشاكية "عامل") لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح بالوجه لخلافات بينهم حول الجيرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه وأصدرت النيابة العامة قراراً بضبط وإحضار المتهم .. وبتاريخ 5 الجارى تم ضبط المتهم المذكور وعرضه على النيابة العامة

وباستدعاء القائمة على النشر (مقيمة بذات المركز) وبسؤالها نفت ما جاء بالمنشور من قيام قوة أمنية بإقتحام منزلها دون وجه حق، وأقرت بنشرها للمنشور عقب علمها بصدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار شقيقها للحيلولة دون ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.. وتولت النيابة العامة التحقيق.