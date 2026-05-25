برلمانية: التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني

ثمنت النائبة أماني فاخر، التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين ، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشارت " فاخر " في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع قاعدة الاستثمارات وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

وشددت عضو الشيوخ على ضرورة تبني استراتيجية قوية تسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك، وزير المالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، الذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تشهد تطوراً متسارعاً يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، وتنامي التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل.



العلاقات الثنائية

وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.