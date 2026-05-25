إعلام عبري: خلافات بين نتنياهو وسموتريتش بشأن الحلول المطروحة لمسيرات حزب الله

أعلن إعلام إسرائيلي، أن هناك خلافات بين نتنياهو وسموتريتش بشأن الحلول المطروحة لمسيرات حزب الله، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.

يواصل حزب الله الرد على الاحتلال الذي عدل في وقت سابق عن مشروع توسع كبير في الجنوب اللبناني بفعل المقاومة إلا أنه يوسع من قوته التي يتفوق فيها عبر الغارات الجوية القاتلة في الأغلب للمدنيين.

وقبل قليل، شن الاحتلال غارتان على بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية جنوبي لبنان، وكذلك غارتان إسرائيليتان على بلدتي الحنية والمنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان.

وشن غارتان إسرائيليتان على بلدتي ياطر وحاريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وبلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية بقضاء النبطية.





