الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الذهب يقفز عالميا مع تراجع الدولار وسط ترقب لانفراجة في الأزمة الأمريكية الإيرانية

أ ش أ

قفزت أسعار الذهب بشكل حاد، خلال تداولات آسيا، اليوم / الاثنين /، مدعومة بتراجع مستويات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط حالة من التفاؤل الحذر بالأسواق عقب مؤشرات على إحراز تقدم في ملف السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 1.5% ليصل إلى 4,577.12 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتسجل 4,612.24 دولار للأوقية.

جاء هذا الانتعاش في أسواق المعادن عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن فيها أن الإطار العام لاتفاق السلام مع إيران بات "منجزا إلى حد بعيد"، وهو ما عزز الآمال بتمديد الهدنة الحالية وإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مما يسهم في تدفق إمدادات النفط مجدداً إلى الأسواق العالمية.

ورغم هذه الأجواء الإيجابية، خففت تصريحات لاحقة للرئيس الأمريكي من وتيرة التفاؤل، بعدما أشار إلى عدم استعجاله لإتمام الاتفاق، ومؤكداً استمرار الحصار البحري على إيران.

وأفادت تقارير إعلامية باستمرار وجود خلافات جوهرية بين واشنطن وطهران، لا سيما بشأن الأنشطة النووية، وسط رفض إيراني للمطالب الأمريكية بتسليم مخزونات اليورانيوم المخصب.

وسهمت هذه التطورات في تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن التضخم المدفوع بأسعار الطاقة جراء التوترات مع إيران؛ وهو الملف الذي شكل ضغطاً كبيراً على المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، نظرا للمخاوف من أن يدفع ارتفاع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وهي المخاوف التي كانت قد دفعت بعوائد السندات الحكومية العالمية والدولار إلى مستويات مرتفعة في وقت سابق على حساب قطاع المعادن.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة في المعاملات الفورية قفزة بنسبة 3.8% لتصل إلى 78.39 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 2% ليبلغ 1,965.45 دولار للأوقية.

