النفط يهبط 6% مع تنامي الآمال بقرب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت أسعار النفط بنحو 6% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات اليوم / الاثنين / ، مع تزايد التفاؤل بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق سلام، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين حول قضايا رئيسية، من بينها الإغلاق المفروض على مضيق هرمز.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 5.85 دولار، أو ما يعادل 5.7%، لتسجل 97.69 دولار للبرميل ، بينما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 90.85 دولار للبرميل، بانخفاض 5.75 دولار أو 6%.

وسجل الخامان في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتهما منذ 7 مايو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن وطهران "توصلتا إلى حد كبير" إلى تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا قبل اندلاع الصراع.

وقال محللون "رغم كل التحفظات والمخاطر التي لا تزال تحيط باتفاق السلام ومضيق هرمز، هناك الآن بعض الضوء في نهاية النفق، ما قد يوفر ارتياحًا لأسعار النفط على المدى القريب".

ومع ذلك، لا يزال الطرفان مختلفين بشأن عدد من القضايا المعقدة، إذ قال ترامب، أمس / الأحد / ، إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع في "آي إن جي" "لقد مررنا بهذه المرحلة من قبل، فقط لتنهار المحادثات لاحقًا، لذلك من المرجح أن يكون السوق أكثر حذرًا هذه المرة من المبالغة في رد الفعل".

ويتوقع محللون أن تستغرق عودة تدفقات النفط عبر المضيق إلى طبيعتها عدة أشهر، في ظل الحاجة لإصلاح منشآت النفط والغاز المتضررة.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى "فيليب نوفا":"كلما طال أمد الأزمة، أصبح من الأكثر إثارة للجدل ما إذا كان قادة العالم يريدون فعلًا إنهاء الاضطرابات بسرعة".

وفي الولايات المتحدة، استجابت شركات الطاقة لارتفاع الأسعار المحلية عبر زيادة عدد منصات الحفر النفطية والغازية للأسبوع الخامس على التوالي، في أول سلسلة ارتفاعات متواصلة منذ فبراير 2025.

وارتفع عدد منصات الحفر، الذي يعد مؤشرًا مبكرًا على الإنتاج المستقبلي، بمقدار 7 منصات ليصل إلى 558 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2025.

ومع ذلك، ذكرت شركة "بيكر هيوز" أن العدد الإجمالي لا يزال أقل بـ8 منصات، أو بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.