الخارجية الصينية: حرب إيران ما كان ينبغي لها الحدوث أصلًا

شددت وزارة الخارجية الصينية على أن حرب إيران التي بدأت بعدوان أمريكي صهيوني على إيران في 28 فبراير الماضي ما كان ينبغي لها أن تندلع أبدًا، مشددة على أنه لا داعي لاستمرارها كذلك.

أضافت الخارجية الصينية بأنه ينبغي وفق ذلك عدم إغلاق باب الحوار بين طهران وواشنطن مجددا ومستعدون لدور بناء لتحقيق سلام دائم.

أكدت وزارة الخارجية الصينية على أنه يجب استعادة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز واستقرار سلاسل الإمداد في أقرب وقت، وذلك لعودة الأمور إلى حالتها الأولى بعيدًا عن الاضطرابات الحاصلة اليوم.

روبيو..توصلنا إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن توصل بلاده إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستمنح المسار الدبلوماسي "كل فرصة ممكنة" قبل اللجوء إلى أي بدائل أخرى.

قال روبيو، في تصريحات في نيودلهي، اليوم الاثنين، إن هناك إمكانية قوية للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن الملف النووي الإيراني، مضيفًا أن "شيئًا قويًا جدًا مطروح على الطاولة" لإتمام اتفاق محتمل، حسب "رويترز".

أضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، أو سيتعين علينا التعامل مع الأمر بطريقة أخرى"، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال تأمل في إنجاز تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني عبر القنوات الدبلوماسية.

في السياق ذاته، قال روبيو إن لإسرائيل الحق في "الدفاع عن نفسها" في إطار أي اتفاق محتمل مع إيران، في إشارة إلى استمرار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن التطورات الإقليمية.