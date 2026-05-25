وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يطلق نارا كثيفا من دباباته شرقي خان يونس

جرى إطلاق النار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

استشهاد شاب وزوجته ورضيعهما



واستشهد شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة جوية إسرائيلية، أمس الأحد، استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، وصول 3 قتلى و10 مصابين من المدنيين، من بينهم 3 حالات خطيرة، من جراء الغارة الإسرائيلية.

وأضاف المستشفى أن القتلى هم"محمد أبوملوح (38 عاما) وزوجته آلاء زقلان (36 عاما) وطفلهما الرضيع أسامة محمد أبو ملوح البالغ عاما واحدا".

وقال مصدر أمني في غزة لـ"فرانس برس"، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخين شقة سكنية تؤوي عشرات النازحين في بناية متضررة نتيجة للقصف الإسرائيلي" خلال الحرب، لافتا الى أن "كل القتلى والمصابين مدنيون".

وأظهرت لقطات فيديو عشرات من أقارب الضحايا وهم يودعون بالدموع القتلى في المستشفى، حيث شيعت جثامينهم التي كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية بيضاء، قبل دفنها في مقبرة قريبة.

