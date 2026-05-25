سي إن إن: خلافات محدودة تؤخر الصياغة النهائية للاتفاق الأمريكي الإيراني

أفادت شبكة “سي إن إن” نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن الانتهاء من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران قد يحتاج إلى بضعة أيام إضافية، في ظل استمرار المشاورات حول الصياغة النهائية للاتفاق.

وأوضح المسؤول أن المدة الزمنية الإضافية ترتبط بسرعة رد طهران على عدد من الملاحظات والطلبات المتعلقة بصياغة البنود، والتي قدمتها واشنطن خلال المفاوضات الجارية.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الأمريكي لا يزال يعمل على حسم نقطتين أساسيتين في النص النهائي لمذكرة التفاهم، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية المتفق عليها بين الأطراف.

وأضافت الشبكة أنه فور التوصل إلى اتفاق نهائي، من المتوقع تنظيم مراسم توقيع رسمية بحضور مسؤولين أميركيين وإيرانيين، على أن تعقبها مباشرة جولة جديدة من المفاوضات لبحث المرحلة المقبلة من التفاهمات بين البلدين.