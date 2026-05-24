خبير يبرئ لاعب سيراميكا كليوباترا من ضياع ركلة جزاء أمام الزمالك

شهدت لقطة ضياع ركلة جزاء المغربي أحمد بلحاج، لاعب سيراميكا كليوباترا، جدلا كبيرا عقب المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وتوّج بطلا للدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه.

وكانت هناك منافسة شرسة بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي قبل أن يحسمها الفريق الأبيض في الجولة الأخيرة.

وتواصل موقع صدى البلد مع جون كاسيدي خبير قراءة الشفاه ولغة الجسد الشهير، الذي يعمل في صحف ذا صن، وديلي ميرور، وديلي ميل الذي علق على هذه اللقطة قائلا: “أعتقد أن هذا صحيح، كان يمكنه التسديد في الاتجاه المعاكس لخداع حارس المرمى، لكن من الصعب جدًا إثبات أنه أضاع الكرة عمدًا”.

مما يبرئ لاعب سيراميكا كليوباترا من فكرة تعمد إضاعة ركلة الجزاء أمام الزمالك.

سيراميكا في المربع الذهبي

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا قد تواجد في المربع الذهبي في ختام الدوري المصري الممتاز لأول مرة في مسيرته.